L'ex giurata di "Ballando con le Stelle", Selvaggia Lucarelli, ha detto la sua dopo il duro scontro tra Barbara D'Urso e Guillermo Mariotto, con l'ex conduttrice Mediaset che avrebbe fornito una versione troppo vittimistica.

L’ex giurata di “Ballando con le Stelle”, Selvaggia Lucarelli, ha detto la sua dopo il duro scontro tra Barbara D’Urso e Guillermo Mariotto, con l’ex conduttrice Mediaset che avrebbe fornito una versione troppo vittimistica. I dettagli di quanto accaduto.

Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli interviene sullo scontro D’Urso-Mariotto

Sabato scorso, 14 novembre 2026, durante la settimana puntata di “Ballando con le Stelle“, c’è stato un duro scontro tra Barbara D’Urso e Guillermo Mariotto.

Su quanto accaduto è voluta intervenire l’ex giurata Selvaggia Lucarelli nella sua newsletter, nella quale se l’è presa con la versione vittimistica dell’ex conduttrice Mediaset che, a suo dire, farebbe fatica a fare gioco di squadra e di accettare dunque un ruolo da comprimaria dopo una carriera appunto a condurre. Su quanto accaduto sabato e su Mariotto, la Lucarell ha detto: “Il profumo spruzzato – idea detestabile, sprezzante e geniale allo stesso tempo – è il suo modo di esprimere l’insofferenza per una giurata che, per lui, sa di trash, di vecchia Tv, di naftalina.”

Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli contro Barbara D’Urso: “Non ricorda il suo terribile Pomeriggio 5?”

Selvaggia Lucarelli

ha lanciato inoltre una frecciatina a Barbara D’Urso, la quale nello sfogo-notturno aveva puntato il dito contro la conduzione di Milly Carlucci e denunciato una presunta “brutta Tv”: “perché lei che parla di brutta tv per due discussioni da asilo Mariuccia a Ballando ha dimenticato le sue puntate terribili di Pomeriggio 5 e altri suoi programmi con insulti omofobi, temi sensibili trattati come sappiamo, Corona, corna, gente che si accapigliava, eredità, test del Dna e trash vario in cui lei, proprio lei che accusa Milly di lavarsene le mani, era famosa per i suoi ‘mi dissocio’, dopo che aveva messo in piedi quei teatrini.

E dopo che aveva lasciato mortificare o triturare persone nel tritacarne mediatico che metteva in piedi.”