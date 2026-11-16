L’ex giurata di “Ballando con le Stelle”, Selvaggia Lucarelli, ha detto la sua dopo il duro scontro tra Barbara D’Urso e Guillermo Mariotto, con l’ex conduttrice Mediaset che avrebbe fornito una versione troppo vittimistica. I dettagli di quanto accaduto.
Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli interviene sullo scontro D’Urso-Mariotto
Sabato scorso, 14 novembre 2026, durante la settimana puntata di “Ballando con le Stelle“, c’è stato un duro scontro tra Barbara D’Urso e Guillermo Mariotto.
Su quanto accaduto è voluta intervenire l’ex giurata Selvaggia Lucarelli nella sua newsletter, nella quale se l’è presa con la versione vittimistica dell’ex conduttrice Mediaset che, a suo dire, farebbe fatica a fare gioco di squadra e di accettare dunque un ruolo da comprimaria dopo una carriera appunto a condurre. Su quanto accaduto sabato e su Mariotto, la Lucarell ha detto: “Il profumo spruzzato – idea detestabile, sprezzante e geniale allo stesso tempo – è il suo modo di esprimere l’insofferenza per una giurata che, per lui, sa di trash, di vecchia Tv, di naftalina.”
Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli contro Barbara D’Urso: “Non ricorda il suo terribile Pomeriggio 5?”
ha lanciato inoltre una frecciatina a Barbara D’Urso, la quale nello sfogo-notturno aveva puntato il dito contro la conduzione di Milly Carlucci e denunciato una presunta “brutta Tv”: “perché lei che parla di brutta tv per due discussioni da asilo Mariuccia a Ballando ha dimenticato le sue puntate terribili di Pomeriggio 5 e altri suoi programmi con insulti omofobi, temi sensibili trattati come sappiamo, Corona, corna, gente che si accapigliava, eredità, test del Dna e trash vario in cui lei, proprio lei che accusa Milly di lavarsene le mani, era famosa per i suoi ‘mi dissocio’, dopo che aveva messo in piedi quei teatrini.
E dopo che aveva lasciato mortificare o triturare persone nel tritacarne mediatico che metteva in piedi.”