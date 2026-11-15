Una giornata fitta di appuntamenti tra Roma, Mestre, Perù, Bruxelles e Torino, con elezioni in Slovenia e Capo Verde.

Il 15 novembre 2026 è una giornata ricca di appuntamenti politici, istituzionali, religiosi e sportivi in diverse città italiane e all’estero. Dalla mattina alla sera, l’agenda tocca Roma, Mestre, il Perù, l’Asia, l’Europa e Torino, con elezioni in programma in due Paesi.

Gli appuntamenti politici e associativi in Italia

A Roma, alle ore 11.00, presso l’Opificio Italiacamp in via Luigi Pierantoni 2, si terranno le celebrazioni per i 40 anni dei Verdi, con la partecipazione della segretaria del Pd Schlein, insieme a Bonelli, Zabatta, Conte e Fratoianni.

Alle ore 12.00, in via delle Coppelle 35, si svolgeranno gli Stati generali della Scuola, sempre con la segretaria del Pd Schlein.

A Mestre, alle ore 10.00 presso l’M9, Confcommercio Unione Venezia celebra i 80 anni dell’associazione con una festa alla quale interviene il presidente nazionale, Sangalli.

Il viaggio del Papa in Perù

In Perù prosegue il viaggio apostolico del Papa. Alle ore 10.30 è previsto l’incontro con i Fedeli e i Rappresentanti della pietà popolare. Alle 11.45 è in programma la Preghiera dell’Angelus, mentre alle 15.00 il Papa incontra i Missionari, le Missionarie e i Rappresentanti dei Popoli Amazzonici. La giornata si chiude alle 16.45 con la Santa Messa.

Vertici ed elezioni internazionali

A Manila si apre il 49mo vertice dell’Asean. In Slovenia, a Lubiana, si vota per le elezioni amministrative, mentre a Capo Verde si svolgono le elezioni presidenziali.

A Bruxelles, allo Stadio Re Baldovino alle ore 20.45, si gioca Belgio-Italia, valida per la 6/a giornata della Nations League. A Torino, all’Inalpi Arena, si disputa il Nitto Atp Finals 2026 di tennis.