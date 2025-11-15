Eventi Imperdibili del 15 Novembre: Cosa Accade in Italia e nel Mondo

Il 15 novembre si preannuncia come una giornata densa di eventi significativi che spaziano dalla politica allo sport, fino alla cultura. Diverse città italiane ospiteranno incontri e manifestazioni che coinvolgeranno leader politici, sportivi e cittadini.

Eventi politici e istituzionali

In Roma, presso il Salone delle Colonne di piazza Marconi, si svolgerà la prima assemblea organizzativa di Più Uno, un incontro a porte chiuse guidato da Ruffini, previsto per le ore 10.00.

Questa assemblea segna un momento cruciale per il partito, in quanto si discuteranno strategie future.

Assemblea nazionale del PD

La città di Bologna vedrà, alle ore 12.00, l’assemblea nazionale degli amministratori locali del Partito Democratico, con la partecipazione della segretaria Schlein. Questo incontro rappresenta un’importante occasione di confronto per le questioni locali e per il rafforzamento delle politiche del partito sul territorio.

Eventi sportivi in Italia

Il calendario sportivo del 15 novembre è altrettanto ricco. A Torino, gli appassionati di tennis potranno assistere alle semifinali delle Nitto ATP Finals. I match di doppio inizieranno alle 12.00 con Bolelli e Vavassori contro Heliovaara e Arevalo, seguiti da Salisbury e Skupski che affronteranno Cash e Glasspool alle 18.00.

Rugby e sci alpino

Inoltre, sempre a Torino, si svolgerà un test match di rugby che vedrà confrontarsi Italia e Sudafrica alle 13.40 presso l’Allianz Stadium. Non solo rugby, ma anche sport invernali: a Levi, in Finlandia, si terrà una tappa della Coppa del Mondo di sci alpino, con lo slalom femminile in programma.

Eventi culturali e internazionali

Non meno importanti sono gli eventi culturali e internazionali. A Venezia, il Centro Culturale Candiani ospiterà, alle 14.00, un laboratorio di politica dedicato all’europeismo organizzato da +Europa. Questa iniziativa mira a promuovere una maggiore consapevolezza riguardo alle questioni europee.

Visita del presidente Mattarella

Il presidente della Repubblica Mattarella sarà in Germania per partecipare a una cerimonia significativa con il presidente tedesco Steinmeier, dove verrà consegnato il Premio dei Presidenti per la cooperazione comunale tra Italia e Germania, un simbolo di amicizia e collaborazione tra i due paesi.

In un’altra cerimonia al Museo ebraico di Berlino, il cancelliere Merz presenzierà alla consegna del Premio per la Comprensione e la Tolleranza, sottolineando l’importanza dei valori di inclusione e rispetto reciproco a livello internazionale.

Infine, a Valencia, il Circuito Ricardo Tormo sarà il palcoscenico per le prove libere 2 del Motomondiale, seguite dalle qualifiche della MotoGp e dalla gara Sprint, con inizio fissato per le 10.05.

Questa giornata del 15 novembre rappresenta un’opportunità unica per assistere a eventi di grande rilevanza che coinvolgono diverse aree del sapere e della cultura, sottolineando come il mondo dello sport, della politica e della cultura possa interagire e creare momenti di grande interesse.