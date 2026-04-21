Esplosione nel parcheggio del tribunale di Ivrea provoca un incendio

Fiamme al tribunale di Ivrea dopo un boato serale: residenti hanno segnalato l'esplosione e le forze dell'ordine hanno avviato le verifiche

La sera di martedì 21 aprile, intorno alle 21, il complesso del tribunale di Ivrea è stato teatro di un incendio che ha attirato l’attenzione dei residenti e delle forze dell’ordine. Dal piazzale e dal tetto dell’edificio si sono levate alte colonne di fumo, visibili anche da lontano, che hanno reso necessario un rapido intervento per accertare le cause e garantire la sicurezza dell’area.

Secondo le prime informazioni raccolte, l’innesco sarebbe avvenuto nel parcheggio esterno.

Testimonianze di persone presenti nelle vicinanze riportano di aver udito un forte boato poco prima dell’insorgere delle fiamme. Gli agenti intervenuti hanno riferito di sospettare che l’evento sia stato causato dall’esplosione di una bomba carta, considerata un ordigno artigianale di piccolo calibro, ma le indagini dovevano chiarire ogni dettaglio tecnico e dinamico.

Al momento del rogo, gli uffici della Procura e del Tribunale erano chiusi, per cui non si registrano feriti tra il personale.

Circostanze dell’incendio e primo intervento

Le operazioni di primo intervento sono state coordinate dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ivrea, che ha gestito la scena in collaborazione con le altre forze presenti.

Sul posto si sono recati gli operatori per delimitare la zona, valutare i danni visibili e impedire l’accesso ai civili fino al completamento delle verifiche. I vigili del fuoco hanno lavorato per spegnere i focolai e ridurre la diffusione del fumo, mentre le misure di ordine pubblico hanno limitato il rischio per i passanti e per gli edifici vicini.

Verifiche tecniche e ruolo degli artificieri

Per approfondire le cause dell’esplosione e assicurare l’area, è intervenuto il nucleo artificieri dei Carabinieri, incaricato di eseguire le ispezioni e le operazioni di bonifica. Gli artificieri hanno analizzato i resti dell’ordigno sospetto e hanno predisposto la messa in sicurezza del parcheggio e delle aree circostanti, procedimento fondamentale per escludere la presenza di ulteriori materiali pericolosi. Le verifiche includono anche raccolta di elementi utili all’indagine e rilievi fotografici per ricostruire la dinamica.

Impatto sull’attività giudiziaria e ipotesi investigative

Poiché l’evento è avvenuto a orario di chiusura degli uffici, l’attività giudiziaria non ha subito conseguenze immediate in termini di infortuni al personale, ma le indagini dovranno valutare eventuali danni strutturali e logistici. Il rischio reputazionale e operativo per il tribunale richiederà controlli accurati agli impianti e alle parti comuni, con possibili interventi di ripristino. Gli inquirenti stanno valutando se si sia trattato di un atto intenzionale o di un episodio isolato con finalità diverse.

Ipotesi e raccolta di testimonianze

Gli investigatori stanno acquisendo le dichiarazioni dei residenti che hanno riferito di aver sentito il boato e osservato il fumo. Le dichiarazioni puntano a ricostruire i minuti precedenti all’esplosione, la presenza di veicoli sospetti e movimenti inusuali nel parcheggio. Elementi come le immagini di sorveglianza, i rilievi tecnici e il materiale rinvenuto saranno fondamentali per stabilire l’autorevolezza dell’ipotesi dell’ordigno e per delineare responsabilità penali, qualora emergessero elementi che lo giustifichino.

Reazioni locali e prossimi passaggi

La comunità locale ha seguito con apprensione gli sviluppi della vicenda, resa più inquietante dalla visibilità del fumo e dal rumore dell’esplosione. Le autorità hanno rassicurato sulla tempestività dell’intervento e sulla conduzione delle verifiche da parte di personale specializzato. Nei prossimi giorni sono attesi aggiornamenti ufficiali dagli inquirenti, mentre il Commissariato continuerà le attività di controllo per assicurare la normale ripresa delle funzioni giudiziarie non appena saranno concluse le operazioni di messa in sicurezza e le necessarie verifiche strutturali.