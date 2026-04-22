Infanzia: Gonella (Psicologa Chicco Research Center) "L'ambiente, lo spazio, è fondamentale per una

“Quando parliamo di bambino dobbiamo capire che parliamo di un essere ‘in costruzione’ – afferma Rossana Gonella, psicologa esperta del Chicco Research Center, intervenuta all’ADI Design Museum di Milano alla presentazione della nuova linea Meraviglia di Chicco – Il bambino per crescere nel modo migliore ha sostanzialmente tre bisogni: quello di sicurezza, quello di partecipare, di fare esperienza; e il bisogno di autonomia, in cui impara a fare da solo, ma sempre e comunque accompagnato dagli adulti in un ambiente ottimale che gli permette di imparare”.

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