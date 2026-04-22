Lenti Icl e chirurgia meno invasiva. Firenze Capitale della vista al 3° World Keratoconus Congress

La ricerca internazionale sulla cornea ha scelto Firenze per tracciare il futuro della vista. Il Palazzo dei Congressi si è trasformato nel fulcro del 3° World Keratoconus Congress (WKC 2026), l’appuntamento scientifico più prestigioso al mondo dedicato al cheratocono, malattia degenerativa della cornea. Al centro del dibattito le nuove strategie diagnostiche e i protocolli di cross-linking personalizzati, e interventi chirurgici sempre meno invasivi e più precisi come le lenti ICL.
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