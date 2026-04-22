Lenti Icl e chirurgia meno invasiva. Firenze Capitale della vista al 3° World Keratoconus Congress

La ricerca internazionale sulla cornea ha scelto Firenze per tracciare il futuro della vista. Il Palazzo dei Congressi si è trasformato nel fulcro del 3° World Keratoconus Congress (WKC 2026), l'appuntamento scientifico più prestigioso al mondo dedicato al cheratocono, malattia degenerativa della...

La ricerca internazionale sulla cornea ha scelto Firenze per tracciare il futuro della vista. Il Palazzo dei Congressi si è trasformato nel fulcro del 3° World Keratoconus Congress (WKC 2026), l’appuntamento scientifico più prestigioso al mondo dedicato al cheratocono, malattia degenerativa della cornea. Al centro del dibattito le nuove strategie diagnostiche e i protocolli di cross-linking personalizzati, e interventi chirurgici sempre meno invasivi e più precisi come le lenti ICL.

https://www.youtube.com/watch?v=CmyQ_WS9e5A