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Il prestito Ue a Kiev, l'ambasciatore russo e l'avanzata di Putin nel Donbas

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Il Comitato dei rappresentanti permanenti presso l'Ue - ha approvato l'ultima tessera legislativa mancante per procedere con il prestito da 90 miliardi all'Ucraina e ha approvato il 20esimo pacchetto sanzioni alla Russia, bloccato sinora dal veto dell'Ungheria. Budapest, invece, ha ottenuto la ripre...

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Il Comitato dei rappresentanti permanenti presso l’Ue – ha approvato l’ultima tessera legislativa mancante per procedere con il prestito da 90 miliardi all’Ucraina e ha approvato il 20esimo pacchetto sanzioni alla Russia, bloccato sinora dal veto dell’Ungheria. Budapest, invece, ha ottenuto la ripresa del trasporto di petrolio greggio attraverso l’oleodotto Druzhba.

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