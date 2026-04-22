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Sostenibilità e giornalismo responsabile: a Milano la conferenza nazionale di Conai

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In occasione della Giornata Mondiale della Terra, Conai ha organizzato la prima conferenza nazionale dal titolo “Sostenibilità e giornalismo responsabile”. Un momento di confronto tra istituzioni, giornalisti, imprese e mondo accademico sul ruolo dell’informazione nella transizione ecologica....

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In occasione della Giornata Mondiale della Terra, Conai ha organizzato la prima conferenza nazionale dal titolo “Sostenibilità e giornalismo responsabile”. Un momento di confronto tra istituzioni, giornalisti, imprese e mondo accademico sul ruolo dell’informazione nella transizione ecologica. Durante la giornata sono anche stati presentati  i dati del progetto Scelta che analizzano come gli italiani si informano sui temi ambientali e quanto si fidano  delle diverse fonti.

https://www.youtube.com/watch?v=nGdXoXMw8dU