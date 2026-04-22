Madre si getta dal terzo piano insieme ai figli: a Catanzaro un drammatico episodio familiare ha avuto conseguenze fatali.

Nella periferia di Catanzaro si è verificato un grave episodio che ha sconvolto la città: una madre si è gettata dal terzo piano insieme ai figli, in una vicenda ancora tutta da chiarire. Le conseguenze del gesto sono state drammatiche e hanno richiesto l’intervento immediato dei soccorsi e delle forze dell’ordine, mentre proseguono le indagini per ricostruire quanto accaduto

Tragedia a Catanzaro, madre si getta dal terzo piano con i tre figli: drammatico bilancio

Come riportato da Rai News, nella notte tra martedì e mercoledì, a Catanzaro, in via Zanotti Bianco, si è consumato un drammatico episodio in un edificio della periferia cittadina. Una donna si è gettata dal terzo piano della propria abitazione portando con sé i suoi tre figli piccoli. Nell’impatto avrebbero perso la vita la madre, un bambino di quattro mesi e uno di quattro anni.

Una terza bambina, di sei anni, sarebbe invece sopravvissuta ma verserebbe in condizioni gravissime e sarebbe ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale del capoluogo calabrese.

Tragedia a Catanzaro, madre si getta dal terzo piano con i tre figli: si indaga sul gesto estremo

Le ragioni del gesto restano al momento sconosciute.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, le ambulanze del 118 e il personale della Medicina legale dell’Università “Magna Grecia”. L’area è stata messa in sicurezza per consentire i rilievi. Le indagini sono coordinate dalla pm di turno Graziella Viscomi, che ha aperto un fascicolo per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e il contesto in cui è maturata la tragedia.