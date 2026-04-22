Fumo e boati davanti al tribunale di Ivrea: artificieri al lavoro

nella notte tra il 21 e il 22 aprile 2026 il tribunale di Ivrea è stato interessato da un incendio accompagnato da boati; vigili del fuoco, carabinieri e artificieri hanno isolato la zona e avviato le verifiche

Nella notte del 22 aprile 2026 una colonna di fumo si è sprigionata davanti al Tribunale di Ivrea, nel Torinese, attirando l’attenzione dei residenti e delle forze dell’ordine. Segnalazioni telefoniche arrivate ai carabinieri hanno riferito la presenza di esplosioni e, secondo alcune testimonianze, un possibile ordigno rudimentale riconducibile a una bomba carta. Le notizie preliminari hanno immediatamente attivato i protocolli di sicurezza previsti per gli edifici giudiziari e per le aree circostanti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno contenuto e spento le fiamme in tempi rapidi; nel contempo polizia e carabinieri hanno proceduto ad isolare la zona per motivi di sicurezza. Gli uffici del Tribunale e della Procura erano chiusi al momento dell’accaduto, circostanza che ha ridotto il rischio per il personale e per i cittadini.

Le autorità hanno dichiarato aperte le indagini per stabilire l’esatta dinamica dell’evento e per verificare la presenza di eventuali altri apparati pericolosi.

Intervento delle forze dell’ordine e misure di sicurezza

Alla prima segnalazione, le forze di polizia hanno provveduto ad allontanare eventuali passanti e a delimitare il perimetro attorno al palazzo giudiziario.

Il dispositivo di sicurezza ha visto la collaborazione tra carabinieri, polizia locale e il comando dei vigili del fuoco, con l’obiettivo di garantire ordine e incolumità pubblica. L’area è stata tenuta sotto controllo per consentire agli artificieri di operare in condizioni di massima sicurezza e per evitare che curiosi ostacolassero le operazioni.

Il ruolo degli artificieri

Gli artificieri dei carabinieri hanno svolto una ricognizione mirata alla ricerca di eventuali altri dispositivi esplosivi nel parcheggio e nelle vicinanze. La loro presenza è stata fondamentale per consentire la bonifica dell’area e per escludere rischi residui. Le procedure adottate prevedono l’eliminazione controllata di oggetti sospetti e l’accertamento delle modalità con cui si sono verificati i boati segnalati dai testimoni, oltre alla raccolta di eventuali frammenti utili alle indagini forensi.

Ipotesi sull’origine dell’incendio

Tra le piste al vaglio degli inquirenti c’è l’ipotesi che i boati e il successivo incendio siano stati provocati da una bomba carta o da un altro tipo di ordigno artigianale. La valutazione tecnica degli artificieri mira a stabilire se si sia trattato di un atto intenzionale o di un evento accidentale con connessa esplosione di materiale infiammabile. Le autorità evitano per ora deduzioni pubbliche per non compromettere le verifiche e il corso delle indagini.

Testimonianze e segnalazioni

Alcuni cittadini hanno riferito di aver udito forti scoppi e di aver visto il fumo a distanza, informazioni che sono state raccolte dagli operatori delle forze dell’ordine per ricostruire la sequenza cronologica. Le dichiarazioni dei presenti, unite agli esiti delle attività tecniche, saranno fondamentali per chiarire il contesto e per individuare eventuali responsabilità. Per ora le autorità hanno confermato che le verifiche proseguiranno fino a esaurire ogni possibile dubbio sulla natura dell’episodio.

Conseguenze e passi successivi

Le verifiche in corso riguardano sia l’integrità strutturale dell’edificio che eventuali danni agli uffici giudiziari; al termine delle ispezioni sarà possibile stabilire quando i servizi potranno riprendere la normale attività. L’attenzione degli inquirenti è inoltre rivolta alla raccolta di immagini di videosorveglianza e alla possibile identificazione di persone coinvolte o sospette. Le autorità locali hanno invitato la cittadinanza a fornire ogni elemento utile alle indagini e a non diffondere notizie non verificate.

La vicenda è seguita con cautela dalla comunità di Ivrea e dagli organi di informazione: l’uso coordinato di mezzi tecnici e dell’azione investigativa punta a chiarire responsabilità e dinamiche. Per ora rimangono aperti gli accertamenti sugli ordigni e sulle cause scatenanti dell’incendio, mentre le attività degli uffici giudiziari sono sospese fino a nuove comunicazioni ufficiali.