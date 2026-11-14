Scintille in studio al Grande Fratello Vip tra Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli: al centro del botta e risposta la gestione del cibo all’interno della Casa più spiata d’Italia. I dettagli.

Gf Vip, è scontro sulla gestione del cibo in Casa

Acceso botta e risposta al Grande Fratello Vip tra Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli.

Il tutto è nato da un errore da parte di una delle concorrenti, ovvero Megan Ria, la quale ha scongelato della carne poi apparentemente deteriorata. Di fronte alle critiche rivolte alla giovane ballerina, Selvaggia Lucarelli è intervenuta invitando a considerare la giovane età di Megan e l’inesperienza dei concorrenti: “Io a 20 anni non sapevo neanche fare due uova”.

A questo punto ne è nato un dibattito acceso tra la giornalista e Ilary Blasi.

Gf Vip, scintille in diretta tra Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli: “Vuoi litigare con me?”

Come appena visto, scintille in studio al Grande Fratello Vip tra Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli sulla gestione del cibo all’interno della Casa.

Dopo le parole della opinionista sulla giovane età di Megan Ria, “colpevole” di aver scongelato della carne apparentemente deteriorata, la conduttrice l’ha punzecchiata così: “Certo che tu difendi troppo i giovani. Solo i giovani”. Una battuta che non è piaciuta per niente alla Lucarelli, che ha replicato stizzita: “Ma adesso ogni volta che parlerò si sottolineerà che sono di parte?”. La Blasi ha insistito asserendo che Selvaggia tende a difendere sempre i concorrenti più giovani e a criticare invece altri gieffini. A questo punto la Lucarelli: “Ma che vuoi litigare con me? Cesara difende sempre gli over, il pubblico vota in massa gli over, Andreas è stravotato. Vogliamo spendere qualche parola pure per i giovani? Per me non è un partito preso.” Il confronto tra le due non si è chiuso con una riappacificazione esplicita anzi, al momento dei saluti finali, Ilary ha salutato le opinioniste, con Selvaggia non ha nascosto il proprio umore: “Sono arrabbiata? Sì abbastanza.”