La Biblioteca comunale di Ferentino, nel Frusinate, ha ospitato la presentazione di “Nato in una grande famiglia”, il libro di Giorgio Salvatori dedicato alla propria infanzia nella città. Il pubblico è stato numeroso e partecipe. Il libro è descritto come una raccolta di ricordi agrodolci di un giornalista televisivo cresciuto a Ferentino.

All’incontro ha introdotto la professoressa Bianca Maria Valeri, mentre il dialogo con l’autore è stato affidato ad Adriano Monti Buzzetti, giornalista del Tg2 e direttore di Rai Libri.

Il confronto ha intrecciato storie personali e riflessioni sul valore della famiglia e delle proprie radici.

Il percorso professionale di Salvatori

Salvatori è giornalista professionista. Dal 1983 al 2011 è stato uno dei volti del Tg2, con servizi sulla difesa del paesaggio e dei beni culturali. Per i suoi reportage ha ricevuto numerosi premi, tra cui lo “Zanotti Bianco” di Italia Nostra e l’“Airone d’Argento” di Giorgio Mondadori.

Dal 1999 al 2003 è stato docente di Tecniche della comunicazione di massa nella facoltà di Scienze Ambientali dell’Università della Tuscia. Oggi è presidente dell’Associazione Italiana Wilderness e direttore responsabile della rivista Myrrha – Il dono del Sud.

Una famiglia larga nel racconto di Ferentino

Al centro del libro c’è una famiglia nel senso più antico del termine, una comunità larga fatta di nonni, zii, nipoti, prozii, cugini, compari e comari.

Il racconto la contrappone alle solitudini della società contemporanea, descritta come popolata da “monadi chiuse”. Salvatori riapre i bauli dei ricordi e riporta alla luce legami, volti e storie, senza nostalgia artificiale.

Il pranzo e la cena, in quella famiglia, non erano soltanto un rito ma un momento di condivisione. Le pagine ripercorrono scorci, strade, cortili e piazze di Ferentino, e la vita di una famiglia che, secondo la presentazione, rispecchia quella di molte famiglie della città in un tempo non ancora condizionato dal consumismo.

Per un pomeriggio, come ha scritto la stampa locale sull’evento, la città si è ritrovata dentro quella grande famiglia. Il libro, in definitiva, è una storia personale che parla anche a chi non ha vissuto a Ferentino.