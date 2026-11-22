(Adnkronos) - Nessuna citazione esplicita, ma un riferimento indiretto a un precedente accordo globale del 2023 per allontanare il mondo dai combustibili fossili. E' quanto è presente nell'ultima versione della bozza di accordo proposta domenica dalla presidenza della Cop31 all'ultimo minuto. Si p...

(Adnkronos) – Nessuna citazione esplicita, ma un riferimento indiretto a un precedente accordo globale del 2023 per allontanare il mondo dai combustibili fossili. E’ quanto è presente nell’ultima versione della bozza di accordo proposta domenica dalla presidenza della Cop31 all’ultimo minuto. Si punterebbe a risolvere così la controversia che ha provocato una tesa situazione di stallo durante i negoziati sul clima delle Nazioni Unite.

L’ultimo documento presentato da Turchia e Australia, paesi co-organizzatori del vertice e pubblicato a tempo debito, lascia comunque irrisolte le tensioni relative ai combustibili fossili responsabili del riscaldamento globale, ma mantiene l’obiettivo, molto ambito, di elettrificare l’economia globale. Al riguardo la bozza prevede sforzi per aumentare la quota di elettricità nel consumo finale totale di energia al 35% entro il 2035 e per espandere le “energie pulite”.

La proposta necessita ora dell’approvazione unanime di quasi 200 nazioni nella sessione conclusiva di domenica, ma queste hanno faticato a superare le divergenze durante 2 settimane di estenuanti negoziati.

I combustibili fossili rappresentano un punto critico nei negoziati sul clima e il vertice si svolge in un contesto difficile, caratterizzato dall’impennata dei prezzi dell’energia e dalle tensioni geopolitiche derivanti dalla guerra in Iran. Una bozza di accordo presentata all’inizio di questa settimana prevedeva un’eliminazione graduale più rapida dei combustibili fossili, ma una seconda versione, più ridotta e pubblicata giovedì, ha eliminato ogni riferimento a carbone, petrolio e gas.

Le minacce di un’interruzione dei negoziati hanno spinto la Turchia e l’Australia a convocare una riunione d’urgenza tra l’Ue e l’Arabia Saudita, fazioni opposte sui combustibili fossili, nel tentativo di mediare un compromesso.

Il testo continua a spingere, in modo controverso, per l’espansione della cattura e dello stoccaggio del carbonio, una tecnologia contestata e sostenuta dall’industria dei combustibili fossili, ma criticata in quanto costosa e inefficace nella riduzione delle emissioni. Il vertice era sotto pressione per mostrare progressi nell’affrontare l’impennata delle emissioni di gas serra in un anno segnato da disastri legati al clima, dall’Europa al Nepal e all’Indonesia. Di fronte alle critiche sull’uso dei combustibili fossili, Turchia e Australia hanno indicato l’elettrificazione come soluzione per ridurre le emissioni di gas serra e rafforzare la sicurezza energetica. Questo sistema funziona sostituendo le tecnologie che bruciano direttamente combustibili fossili, come le auto diesel e il riscaldamento a gas, con alternative elettriche. Ma alcune nazioni avevano richiesto un obiettivo di elettrificazione esplicitamente “pulito”, in modo che l’elettricità aggiuntiva fosse prodotta da energie rinnovabili e non da combustibili fossili. Circa un terzo dell’elettricità mondiale viene prodotta utilizzando il carbone e un altro quinto utilizzando il gas fossile.

Nel frattempo, i tentativi di Arabia Saudita, India e Kenya di ritardare la pubblicazione dei prossimi rapporti del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (Ipcc) delle Nazioni Unite hanno rappresentato un’altra importante fonte di attrito nei negoziati. La bozza di testo “sottolinea l’importanza” di questi rapporti per la prossima valutazione degli sforzi globali di riduzione delle emissioni di carbonio, prevista per il 2028. Decine di paesi in Europa, Africa e Pacifico desiderano che queste valutazioni, elaborate dall’autorità scientifica globale sui cambiamenti climatici, vengano pubblicate in tempo per quel cruciale bilancio. Alla Cop31, i Paesi si sono inoltre trovati in disaccordo su come reagire all’imminente superamento dell’obiettivo di riscaldamento di 1,5°C stabilito dall’accordo di Parigi sul clima. L’ultima bozza esprimeva “profonda preoccupazione” per il fatto che il riscaldamento globale avrebbe superato 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali nei prossimi anni.

I colloqui si sono inoltre arenati a causa delle annose lamentele secondo cui le nazioni ricche si sottraggono ai propri obblighi di aiutare i Paesi in via di sviluppo ad affrontare i cambiamenti climatici. L’eliminazione dell’obiettivo di 120 miliardi di dollari per l’adattamento climatico ha suscitato l’ira dei Paesi in via di sviluppo.

Le possibilità di raggiungere un accordo alla Cop31 diminuiscono “di ora in ora”, ha dichiarato il ministro irlandese per il Clima e l’Energia, Darragh O’Brien, mentre i negoziati ad Antalya proseguono oltre la scadenza prevista. Alla proposta di accordo “manca l’ambizione necessaria per affrontare la crisi climatica. Ne siamo molto delusi”, ha aggiunto il ministro. L’Irlanda detiene la presidenza di turno dell’Unione europea.

La proposta di decisione finale presentata dalla presidenza della Cop31 ad Antalya, in Turchia, “ci riporta indietro” e rappresenta un arretramento “inaccettabile”. Lo ha dichiarato la ministra francese della Transizione ecologica, Monique Barbut, criticando l’assenza di qualsiasi riferimento all’abbandono dei combustibili fossili. “Il tempo stringe e ancora non ci siamo”, ha aggiunto in una nota alla stampa, mentre resta incerta la possibilità di raggiungere un accordo.

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