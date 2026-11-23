Ancora una volta il conflitto tra Russia e Ucraina va oltre i confini geografici e politici della guerra, deflagrando questa volta in Libia, a meno di 750 chilometri della frontiera meridionale italiana. Nella notte tra sabato e domenica nel porto di Bengasi sono state distrutte una corvetta lanci...

Ancora una volta il conflitto tra Russia e Ucraina va oltre i confini geografici e politici della guerra, deflagrando questa volta in Libia, a meno di 750 chilometri della frontiera meridionale italiana. Nella notte tra sabato e domenica nel porto di Bengasi sono state distrutte una corvetta lanciamissili della flotta di Mosca, e un mercantile usato per trasferire armamenti.

Attacchi rivendicati dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky come una ‘operazione esemplare’, sui quali l’Onu chiede un’indagine immediata esprimendo preoccupazione e allarme. Ma come sta cambiando la guerra sul mare e quali sono i droni utilizzati da Kiev?

La risposta di Mosca non si è fatta attendere, con una pioggia di missili e droni che hanno colpito la regione di Donetsk e la città di Sloviansk, con numerose vittime.

Mentre è di almeno 14 morti il bilancio dell’attacco contro un palazzo a Dymer, nella regione di Kyiv. Attaccati anche impianti energetici, logistici e infrastrutturali nella città portuale ucraina di Izmail, e una nave nei pressi di Odessa che trasportava carico militare.

Ma nonostante il conflitto non accenni ad attenuarsi, si continua a parlare di negoziati.

Il Cremlino oggi parla di un nuovo trilaterale senza precisare la data, gli fa eco Zelensky che però sostiene ci siano preparativi per colloqui prima di Natale ma a 4 con l’Europa.

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