Stalking e debiti: la storia di Simona e Flavio

Stalking e debiti: la storia di Simona e Flavio

La violenza domestica non termina con la separazione fisica o con l’allontanamento geografico. È il messaggio centrale che emerge dalla testimonianza di Simona, una donna di 58 anni nata in Abruzzo, trasferitasi in Umbria e oggi residente in Veneto. La sua storia illustra come le conseguenze dello stalking e degli abusi persistano nel tempo, colpendo sia la vittima diretta sia i familiari.

Le minacce e la dinamica dello stalking

Per anni, Simona è stata oggetto di persecuzione da parte del suo ex compagno. Le minacce erano esplicite e concrete: l’uomo la terrorizzava affermando che avrebbe pagato un sicario per farla uccidere. Nella frase riportata nelle fonti, l’ex compagno dichiarava: “perchè tanto 300 euro da dare un albanese le avrebbe trovate”.

Questa dinamica di controllo e terrore ha costretto la donna a trasferirsi a centinaia di chilometri di distanza, nella speranza di trovare sicurezza.

Il peso della violenza economica

Tuttavia, la distanza fisica non ha cancellato le ripercussioni legali ed economiche. Simona continua a dover onorare i debiti contratti dall’ex partner. La responsabilità ricade su di lei a causa di atti firmati in passato sotto pressione o ingenuamente fidandosi delle richieste del compagno.

Come spiega lei stessa, ha agito “ingenuamente ho firmato atti quando lui me lo ha chiesto”. Questo aspetto evidenzia come la violenza economica sia una componente spesso trascurata ma devastante degli abusi domestici, capace di vincolare la vittima anche dopo la fine della relazione.

Le conseguenze sul figlio Flavio

L’impatto della violenza si estende alla sfera familiare, colpendo profondamente il figlio di Simona, Flavio, oggi 21 anni. Il ragazzo ha sofferto notevolmente durante gli anni di abusi subiti dalla madre. Attualmente è in terapia perché fatica a credere in se stesso, avendo interiorizzato per anni il messaggio paterno secondo cui fosse “una nullità”. La sofferenza vissuta dal giovane ha spinto Simona a riflettere sulle cicatrici invisibili lasciate da questo tipo di relazioni tossiche.

I tatuaggi come simboli di liberazione

Flavio ha scelto di commemorare le tappe giudiziarie contro il padre attraverso due tatuaggi significativi. Il primo, realizzato a 18 anni in concomitanza con la prima sentenza di condanna, raffigura una catena che si spezza, simbolo della rottura con il passato. Il secondo tatuaggio è stato fatto quest’anno, dopo la seconda sentenza, e riporta la scritta: “2019 L’unica via d’uscita è…attraverso 2026”. Questo testo serve a simboleggiare che, indipendentemente dai tentativi di accordo da parte dell’uomo, la sua influenza è ormai definitivamente persa.

La vicenda di Simona e Flavio dimostra che uscire dalla spirale della violenza richiede più del semplice allontanamento. Richiede giustizia riparativa, supporto psicologico continuo e la consapevolezza che le ferite emotive ed economiche necessitano di tempi lunghi per essere elaborate, anche quando le sentenze definitive sono state pronunciate.