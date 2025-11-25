Il 25 novembre è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne ed anche l’Italia ci tiene a far sentire la propria voce su un tema che è purtroppo costantemente all’ordine del giorno visti i numerosi femminicidi. Scopriamo quindi come viene celebrata nelle principali città italiane.

Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, gli eventi nelle città

Le principali città italiane, su tutte Milano, Torino e Palermo hanno indetto cortei e dibattiti per sensibilizzare i cittadini su un tema costantemente dibattuto ma che all’atto pratico fatica a diventare operativo.

Si spera quindi che tramite il confronto e la sensibilizzazione si riesca a far cambiare la mentalità radicata nel nostro paese, mentalità che spesso vede la donna soggiogata dall’uomo, in cui lei ha paura di denunciare il proprio amante-aguzzino.

I principali luoghi politici, come Palazzo Chigi ed il Parlamento si sono tinti di arancione per testimoniare la vicinanza sul tema.

Le parole di Meloni e Mattarella

Non solo eventi nelle città, anche la politica ha voluto far sentire la propria voce in questa giornata importante.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha affermato in occasione delle celebrazioni – “la libertà delle donna è una conquista da difendere ogni giorno“.

Anche la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni ha espresso un pensiero tramite i social – “La violenza è un atto contro la libertà. Di tutti.” un messaggio forte e chiaro anche per far intendere che se ne deve parlare ogni giorno, in particolare con le azioni, e non solo il 25 novembre.