Non si tratta solo di opinioni diverse o di interpretazioni contrastanti, che sono sempre esistite. Il punto è più profondo: sta cambiando la base stessa dell’informazione condivisa. Per decenni, il sistema mediatico tradizionale – giornali, telegiornali, radio – ha svolto una funzione implicita ma fondamentale: definire un’agenda comune. Non significava che tutti la pensassero allo stesso modo, ma che almeno si partiva dagli stessi fatti.

Oggi questa condizione si è indebolita.

L’ecosistema informativo personalizzato

Con l’arrivo delle piattaforme digitali, il modo in cui consumiamo le notizie è cambiato radicalmente. Social network, motori di ricerca e piattaforme video non funzionano come “canali neutrali”, ma come sistemi di selezione attiva dei contenuti. Ogni utente riceve un flusso personalizzato, costruito su segnali comportamentali: cosa si guarda, cosa si clicca, quanto tempo si passa su un contenuto, cosa si ignora.

Questo produce un effetto strutturale: la stessa realtà viene filtrata in modi diversi per persone diverse. Due individui che vivono nella stessa città, con età simile e interessi anche parzialmente sovrapponibili, possono essere esposti quotidianamente a narrazioni completamente differenti degli stessi eventi. Non è una distorsione intenzionale, ma il risultato logico di un sistema progettato per massimizzare attenzione e permanenza sulle piattaforme.

La fine della “base comune”

Il punto più rilevante non è la diversità di contenuti in sé, ma la progressiva perdita di una base informativa condivisa. Quando questa base era più stabile, il dibattito pubblico partiva da un insieme relativamente comune di informazioni. Le divergenze riguardavano interpretazioni, priorità, valutazioni politiche o culturali.

Oggi, invece, cresce la possibilità che anche i fatti di partenza non coincidano. Questo non significa che le persone “vivano in mondi completamente separati” in senso assoluto, ma che le sovrapposizioni tra questi mondi sono meno frequenti e meno garantite. Il risultato è un indebolimento del terreno comune su cui si costruisce il confronto pubblico.

Algoritmi, non intenzioni

È importante chiarire un punto: non si tratta di un processo guidato da un’unica intenzione. Gli algoritmi non “decidono” cosa è vero o falso. Non hanno una volontà politica o editoriale nel senso tradizionale. Ottimizzano invece un obiettivo diverso: l’engagement, cioè la capacità di mantenere l’attenzione dell’utente.

Questo però ha conseguenze indirette molto concrete. I contenuti che generano più reazioni tendono a essere quelli più emotivi, più polarizzanti o più coerenti con le convinzioni già esistenti dell’utente. Nel tempo, questo rafforza la tendenza a vedere sempre meno contenuti “neutrali” o divergenti rispetto alle proprie abitudini informative. Non è censura. È selezione automatica.

Dal pluralismo alla frammentazione

È utile distinguere tra due concetti spesso confusi: pluralismo e frammentazione. Il pluralismo informativo è una caratteristica positiva: esistono molte fonti, molte voci, molte interpretazioni. La frammentazione, invece, si verifica quando queste voci non si incontrano più su un terreno comune.

Il rischio non è la mancanza di informazione, ma la sua disconnessione interna. In altre parole: non è che sappiamo meno, ma che sappiamo cose diverse senza condividerle.

Questo ha effetti diretti sul dibattito pubblico. Il confronto diventa più difficile, perché non parte più da una base condivisa di fatti verificati, ma da percezioni spesso divergenti della realtà stessa.

L’effetto sulle relazioni sociali

Questa dinamica non rimane confinata al mondo digitale. Quando le persone si incontrano nella vita reale, portano con sé il proprio ecosistema informativo. Discussioni su politica, economia, società o attualità diventano più complesse non solo per divergenza di opinioni, ma per divergenza di “input”.

In alcuni casi, questo porta a una chiusura del confronto. In altri, a una crescente fatica nel trovare un linguaggio comune. Non è un fenomeno uniforme, ma una tendenza che attraversa diversi contesti sociali.

Una trasformazione strutturale

È importante evitare una lettura nostalgica. Non si tratta di un “passato migliore” rispetto a un presente peggiore. I media tradizionali avevano limiti evidenti: selezioni editoriali ristrette, accesso meno democratico all’informazione, minore pluralità di voci. La trasformazione digitale ha ampliato enormemente le possibilità di accesso. Ma ogni trasformazione strutturale comporta nuovi equilibri e nuove criticità. In questo caso, il punto centrale è la perdita di sincronizzazione informativa tra individui.

Il nodo del futuro

La domanda non è se questo processo sia in atto: lo è già. La vera questione è “come evolverà?”

Ci sono tre possibili direzioni, non necessariamente alternative tra loro:

una maggiore consapevolezza degli utenti dei meccanismi algoritmici

un ruolo più forte della mediazione giornalistica tradizionale

oppure una ulteriore personalizzazione dei flussi informativi con riduzione ulteriore del terreno comune

Nessuna di queste traiettorie è già definita.

Quello che è certo è che la nozione stessa di “opinione pubblica” sta cambiando. E con essa cambia anche il modo in cui una società si racconta a se stessa.