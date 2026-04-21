Ceo di Eksmo fermato durante l'indagine su libri con contenuti lgbt

Il proprietario di una delle maggiori case editrici russe è stato portato in custodia per interrogatorio nell'ambito di un'indagine sul tema LGBT e presunte attività considerate estremiste

Il 21 aprile 2026 è stato reso noto che il direttore generale della grande casa editrice russa Eksmo, Yevgeny Kapyev, è stato trattenuto per essere ascoltato nell’ambito di un’indagine penale. Le forze dell’ordine hanno eseguito perquisizioni negli uffici del gruppo a Mosca e in altri indirizzi legati alla gestione aziendale, secondo fonti citate dalla stampa locale.

Le accuse muovono dall’ipotesi che la casa editrice abbia partecipato alla produzione o distribuzione di materiali ritenuti contenenti propaganda di un movimento che le autorità russe classificano come estremista. Il caso ha riacceso il dibattito sul rapporto tra libertà di espressione, diritto del minore e restrizioni legislative vigenti in Russia.

Il caso e le accuse principali

L’indagine riguarda in particolare la diffusione di romanzi che, secondo gli inquirenti, presenterebbero contenuti a sfondo LGBT accessibili anche a lettori minorenni. Tra i titoli citati emerge il romanzo “Summer in a Pioneer Tie” (“L’estate in un fazzoletto pionieristico”), che era stato pubblicato in origine da Popcorn Books e poi acquisito da Eksmo. Le autorità valutano se questa attività rientri nella fattispecie di cui all’articolo 282.2 del codice penale, relativo all’organizzazione delle attività di un gruppo estremista.

Fasi dell’operazione

Secondo quanto riportato, le perquisizioni si sono svolte contemporaneamente in più sedi dell’editore e nei domicili di dirigenti legati al gruppo. Kapyev è stato portato in commissariato per essere interrogato come persona informata sui fatti; fonti investigative non escludono che in futuro possano essere formulate accuse più gravi, inclusa l’ipotesi di organizzazione di attività estremiste.

Contesto normativo e precedenti

Il procedimento s’inserisce in un quadro legale che ha visto la Corte suprema russa, alla fine del 2026, riconoscere come estremista il cosiddetto movimento internazionale LGBT. Tale decisione ha comportato l’inarrestabile aumento di misure repressive: chiusure di attività, sequestri di opere e arresti di operatori del settore editoriale e della distribuzione.

Indagini avviate in passato

Già a maggio 2026 erano partite indagini contro figure interne alla distribuzione di Eksmo: tra gli arrestati figurava il direttore della distribuzione Anatoly Norovyatkin e altri dipendenti, nell’ambito di accertamenti su presunte violazioni delle norme contro la propaganda dell’LGBT. In quel filone investigativo erano stati sequestrati volumi ed effettuati provvedimenti restrittivi nei confronti di imprese collegate come Popcorn Books.

Implicazioni per l’editoria e reazioni

La detenzione del leader di una casa editrice di portata nazionale ha suscitato preoccupazione tra operatori culturali e osservatori internazionali. Per il mondo dell’editoria, la vicenda rappresenta un segnale dei limiti imposti alla circolazione di certe tematiche e alla pluralità delle voci nel mercato dei libri. Eksmo è una realtà che pubblica milioni di copie l’anno in diversi generi, e qualsiasi restrizione ha effetti a catena su autori, tipografie e punti vendita.

Conseguenze pratiche

Tra le ricadute concrete si segnalano la rimozione di titoli dagli scaffali di librerie e biblioteche e l’adozione di misure cautelari nei confronti di manager e marchi editoriali. Le inchieste su presunti testi estremisti portano spesso alla sospensione delle vendite e a procedimenti amministrativi e penali che possono durare a lungo.

Prospettive legali e sociali

Legalmente, l’esito dell’azione penale dipenderà dalla capacità degli inquirenti di dimostrare l’esistenza di una organizzazione finalizzata alla diffusione di contenuti vietati e dalla qualificazione giuridica attribuita ai testi coinvolti. Sul piano sociale, il caso richiama questioni più ampie circa la tutela della libertà di espressione, la protezione dei minori e il ruolo delle istituzioni nel regolamentare i contenuti culturali.

Conclusioni

La vicenda che vede coinvolto il direttore di Eksmo è destinata a sviluppi giudiziari e mediatici e rimane un punto di osservazione sulle tensioni tra politica, legge e mercato culturale in Russia. Mentre l’indagine prosegue, editori e operatori culturali monitorano attentamente gli sviluppi per comprendere le possibili ricadute sull’industria del libro e sulle garanzie di pluralismo nella sfera pubblica.