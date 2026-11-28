Si è chiusa nel modo più tragico possibile la vicenda del giovane scomparso e trovato senza vita una decina di giorni dopo, il tutto senza lasciare la sua città di origine.

Il caso della scomparsa di Tommaso Deriu aveva tenuto con il fiato sospeso tutta la sua città che non aveva notizie del giovane, scomparso senza portare con sé nulla che lo potesse far rintracciare, già questa sua decisione aveva portato a brutte sensazioni perchè si pensava potesse trattarsi di un’uscita rapida al fine di tornare a casa ma putroppo così non è stato.

Tommaso Deriu, il messaggio della sorella Carlotta per aiutare le ricerche

Le ricerche del giovane Tommaso Deriu sono iniziate immediatamente la famiglia ha confermato la scomparsa, avvenuta il 15 novembre scorso. Sua sorella Carlotta ha fornito sui social una foto del giovane al fine di aiutare le ricerche.

Per la ricerca la prefettura di Cagliari aveva avviato il piano provinciale di ricerca per le persone scomparse, provando a cercare il giovane in tutta la provincia di Cagliari, i vestiti che Tommaso indossava al momento della scomparsa sono jeans, un maglione marrone, ed un cappellino.

Tommaso Deriu, appena arrivata la notizia, il giovane è stato trovato morto

Le ricerche sono giunte al loro epilogo, purtroppo non è stato l’epilogo che la famiglia e la comunità di Capoterra, paese di origine del giovane si augurava.

Tommaso Deriu è stato trovato morto, a darne conferma il sindaco del paese, come riporta Fanpage, il corpo è stato rinvenuto a Capoterra, quindi il giovane non si sarebbe mai spostato dal paese.

Il sindaco, Beniamino Garau ha pubblicato la notizia sui social con il seguente messaggio: “Purtroppo la ricerca di Tommaso si conclude nel modo più triste e doloroso. Una notizia che non avrei mai voluto dare, un epilogo che tutti noi abbiamo sperato fino all’ultimo di non dover vivere. Il corpo senza vita di Tommaso è stato ritrovato qualche ora fa”.

In particolare il primo cittadino ha voluto rivolgere un messaggio alla famiglia – “Alla sua famiglia voglio rivolgere un pensiero speciale e un abbraccio che, in questo momento, vorrei potesse arrivare forte quanto il dolore che state vivendo. A voi, ai vostri cari, a chi ha voluto bene a Tommaso, va tutta la nostra commossa vicinanza”.