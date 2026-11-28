Le difese aeree saudite hanno intercettato e distrutto un missile da crociera lanciato dagli Houthi in direzione della capitale Riad. Lo ha annunciato il portavoce della coalizione anti-Houthi a guida saudita, generale Turki al Maliki, in una dichiarazione diffusa dall’agenzia di stampa ufficiale saudita Spa, senza fornire ulteriori dettagli.

Il giorno precedente la coalizione aveva annunciato l’intercettazione di un drone diretto verso Riad, mentre giovedì erano stati abbattuti due missili balistici lanciati verso la stessa città.

Bombardamenti su Sanaa e feriti

Gli Houthi, movimento sciita filo-iraniano meglio noto con il nome di Ansar Allah, controllano Sanaa, capitale dello Yemen, dal 2014. L’agenzia di stampa Saba, controllata dal movimento, ha denunciato nuovi bombardamenti sauditi sulla città. Secondo l’agenzia, “otto abitazioni e tre negozi sono stati danneggiati” in seguito a un raid contro il quartiere residenziale di Bir Abu Shamla, nel distretto di Al Tahrir, nel centro della capitale.

L’emittente televisiva Al Masirah, anch’essa controllata dagli Houthi, ha riferito di 13 feriti.

Combattimenti nel sud-ovest del Paese

Le forze governative yemenite hanno annunciato di aver respinto un attacco Houthi nel distretto di Al Misrakh, a sud della città di Taiz, nel sud-ovest del Paese. Secondo quanto riferito dall’emittente Al Jazeera, proseguono i combattimenti nelle province di Taiz, Marib e Al Jawf.

In un bollettino dell’agenzia Saba, il portavoce delle Forze armate governative, colonnello Majed al Nuzaili, ha annunciato 726 operazioni contro gli Houthi nell’ambito dell’offensiva denominata “Alba dello Yemen”. Secondo il bilancio, 121 esponenti e combattenti del movimento sarebbero stati neutralizzati e 81 mezzi militari distrutti o danneggiati.

La riunione di Islamabad

L’attacco contro Riad arriva un giorno dopo la riunione di Islamabad del Comitato strategico politico e di difesa del patto della Mecca. Nel corso dell’incontro, Arabia Saudita, Turchia e Pakistan hanno concordato di accelerare gli sforzi congiunti per garantire la sicurezza del regno saudita, in conformità agli impegni assunti in materia di difesa collettiva.