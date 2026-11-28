Nelle scorse ore la Galleria Umberto I di Napoli ha ospitato la prima esecuzione pubblica di Aria di Vita, un componimento musicale dedicato all’ipertensione arteriosa polmonare. Il brano è stato iniziato dal Maestro Peppe Vessicchio e terminato dal Maestro Enrico Melozzi, e fa parte dell’omonima campagna di sensibilizzazione promossa da Msd Italia sulla patologia.

L’evento è stato realizzato con il patrocinio del Comune di Napoli e delle associazioni di pazienti Amip (Associazione malati di ipertensione polmonare) e Aipi (Associazione ipertensione polmonare italiana). Rientra nel mese di novembre, dedicato alla sensibilizzazione su questa malattia.

Una patologia rara che colpisce cuore e polmoni

L’ipertensione arteriosa polmonare interessa circa 3.500 persone in Italia.

È una patologia rara, cronica, progressiva e debilitante. L’aumento della pressione nelle arterie polmonari costringe la parte destra del cuore a un lavoro sempre maggiore, fino a compromettere la sua capacità di pompare sangue ai polmoni.

Il sintomo principale è la mancanza di respiro, spesso accompagnata da affaticamento. Come ha spiegato il professor Michele D’Alto, direttore dell’Unità operativa complessa di Cardiologia all’ospedale Cto di Napoli, presidio dell’Azienda ospedaliera dei Colli: “Il sintomo principale è la mancanza di respiro, spesso accompagnata da affaticamento, che rende difficili anche le attività quotidiane più semplici, come salire le scale o camminare”.

D’Alto ha aggiunto che i sintomi iniziali possono essere confusi con quelli di altre condizioni respiratorie o cardiache più comuni, con ritardi diagnostici che incidono sul percorso di cura. Per questo, secondo il medico, sensibilizzare la popolazione è fondamentale per un riconoscimento più precoce dei sintomi.

La musica nella Galleria Umberto I

L’esecuzione è stata accompagnata da un’orchestra da camera composta da 14 musicisti, con la partecipazione del solista Donato Sensini e del Coro Exultate. Il pubblico era composto da cittadini, passanti e curiosi che hanno ascoltato il brano nella galleria. Ai presenti sono stati distribuiti i flyer della campagna.

Il Maestro Melozzi ha spiegato la genesi del brano: “Le associazioni Amip e Aipi mi hanno fatto ascoltare storie fragili e coraggiose di persone con ipertensione arteriosa polmonare, e da quelle storie è venuta la musica.” Ha aggiunto: “Eseguirlo a Napoli, la sua città, è il modo più giusto di restituirglielo”.

Vittorio Vivenzio, presidente di Amip, ha raccontato che l’iniziativa è stata per l’associazione “un sogno che si è avverato”. Ha anche osservato che i bisogni dei pazienti sono cambiati: “Quindici anni fa il paziente non era così sensibilizzato e si lasciava un po’ andare, con una vita molto meno attiva.” Secondo Vivenzio, grazie alla ricerca e alle terapie il paziente riesce oggi a essere più partecipe della propria vita.

Il ruolo delle associazioni e il sassofono di Note di Vita

Vivenzio ha spiegato che le associazioni non offrono consigli medici. Ha detto: “Noi possiamo soltanto dire di fare rete e che non si è soli.” Il presidente di Amip ha indicato che molti pazienti, alla diagnosi, pensano di essere soli, mentre le campagne di sensibilizzazione aiutano a capire il contrario.

L’iniziativa chiude idealmente anche il viaggio di “Note di Vita”, un grande sassofono realizzato in stampa 3D e simbolo della campagna. Negli ultimi mesi il sassofono ha attraversato l’Italia, portando il messaggio a migliaia di persone.

Marika Gattus, membro del Consiglio direttivo di Aipi, ha dichiarato: “Convivere con l’Ipertensione arteriosa polmonare vuol dire affrontare ogni giorno una sfida silenziosa, ma profondamente impattante sulla qualità della vita.” Per chi desidera approfondire, la campagna rimanda alla pagina dedicata del sito Informati per la Vita, dove è disponibile anche il componimento del Maestro Melozzi.