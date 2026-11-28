Sabato 28 novembre 2026 si sono chiusi i seggi per le elezioni amministrative di Taiwan. Le urne hanno chiuso alle 16 locali, cioè le 9 in Italia, e da quel momento è cominciato lo spoglio delle schede. I primi risultati sono attesi in serata.

Il voto riguarda il rinnovo delle amministrazioni locali in tutta l’isola.

Sono chiamati alle urne circa 19 milioni di cittadini, che devono scegliere sindaci, capi di contea, consiglieri e capi villaggio nelle 22 città e contee del Paese.

Una sfida tra progressisti e Kuomintang

La competizione principale è tra il Partito Progressista Democratico, al governo con il presidente Lai Ching-te, e il Kuomintang, principale partito d’opposizione.

Il Kuomintang, guidato da Cheng Li-wun, sostiene legami più stretti con la Cina. Quattro anni fa il Kuomintang aveva conquistato 14 città e contee, contro le 5 del Partito Progressista Democratico e le 3 andate ad altri partiti o candidati indipendenti.

Entrambi gli schieramenti hanno concentrato la campagna su temi locali come il costo degli alloggi, il rinnovamento urbano, i trasporti pubblici e l’efficienza del sistema ospedaliero.

Anche l’assistenza sociale e altre questioni della vita quotidiana hanno avuto un peso nel dibattito.

La corsa per la sindaca di Taipei

L’attenzione maggiore è rivolta alla carica di sindaco di Taipei, che i progressisti non detengono da quasi trent’anni. Secondo i sondaggi il favorito è Puma Shen, parlamentare del Partito Progressista Democratico ed ex professore di criminologia. Il confronto potrebbe chiudersi con un margine molto ristretto.

In una recente intervista Shen ha detto che, anche in caso di sconfitta, le elezioni per la capitale rappresentavano «uno schiaffo alla Cina» perché dimostravano che «la democrazia funziona qui a Taiwan».

L’ombra di Pechino sul voto

La politologa Wei-Ting Yen, dell’Academia Sinica, ha osservato che «Sebbene le elezioni locali non riguardino direttamente la Cina, il loro esito avrà enormi implicazioni per le relazioni tra le due sponde dello Stretto». Secondo la studiosa, se il Kuomintang perdesse alcune delle sue roccaforti tradizionali, Pechino potrebbe dover rivedere la propria strategia per influenzare l’elettorato.

Il ministero della Difesa di Taipei ha registrato 33 incursioni di aerei militari cinesi, otto navi della Marina di Pechino e quattro unità governative nelle 24 ore fino alle 6 di sabato mattina. Dei 33 velivoli, 27 hanno attraversato la linea mediana dello Stretto di Taiwan ed entrato le zone di identificazione della difesa aerea settentrionale, centrale, sudoccidentale e orientale.

Il Ministero della Difesa cinese ha dichiarato che «la popolazione taiwanese si sentirebbe più sicura sotto la protezione dell’Esercito Popolare di Liberazione». Pechino ha definito «perfettamente legittima e ragionevole» un’esercitazione in corso nella provincia del Fujian, dove le forze armate testano un sistema di sbarco che collega battelli civili per formare ponti galleggianti.

Disinformazione e accuse reciproche

Alcuni funzionari taiwanesi hanno denunciato migliaia di presunti episodi di disinformazione, interferenze elettorali e pressioni sui candidati da parte delle autorità cinesi. Nei giorni scorsi sono circolati in rete centinaia di video generati con l’intelligenza artificiale, che diffondono notizie false sui politici sgraditi a Pechino.

Zhu Fenglian, portavoce dell’Ufficio cinese per gli affari di Taiwan, ha respinto le accuse definendole «completamente inventate» e un «tentativo di alimentare il sentimento anti-cinese per raccogliere voti».

Il dossier Taiwan tornerà al centro dell’agenda internazionale in vista del vertice tra Xi Jinping e Donald Trump, atteso a metà dicembre a margine del G20 di Miami. Sul tavolo resta la decisione del presidente americano sullo sblocco di un pacchetto di armamenti da 14 miliardi di dollari, considerato vitale per la difesa dell’isola.