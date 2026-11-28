Alle elezioni politiche spagnole di domenica 29 novembre, il leader di Vox Santiago Abascal potrebbe avere un ruolo decisivo. I sondaggi indicano una maggioranza di destra, con il Partito popolare di Alberto Núñez Feijóo in testa, ma con un margine ridotto sul Partito socialista del premier Pedro Sánchez. Per governare, il PP avrebbe bisogno dei voti di Vox.

Il peso di Vox nella maggioranza

Abascal non ha ancora chiarito se entrerebbe in una coalizione come partner minore del PP, quali ministeri chiederebbe o quali concessioni pretenderebbe da Feijóo. Il suo programma, però, è netto: priorità nazionale nell’accesso ai servizi pubblici, deportazioni di massa di immigrati, revisione delle norme sul lavoro e abolizione delle regole climatiche.

Il partito, che nel 2019 entrò in parlamento con 24 seggi su 350, potrebbe arrivare a circa 60 seggi. Secondo il leader, “Since 2023, every political party in Spain has declined — only Vox has grown”.

Il leader e la campagna

Nei comizi Abascal ha definito le elezioni “existential” per la Spagna, sostenendo che “everything is at stake” e che è “now or never.” Ha detto anche: “This is the last opportunity for a vast majority of Spaniards, and we are not going to waste it”.

Nella chiusura di campagna a Valencia, davanti a circa 14mila sostenitori secondo le stime del partito, Abascal ha richiamato Dio, patria e famiglia, attaccando il governo socialista e parlando di espulsione degli immigrati irregolari e riduzione di tasse e burocrazia. Feijóo ha chiuso a Siviglia, Sánchez a Madrid.

La famiglia e la storia politica

Abascal, 50 anni, è nato a Bilbao nel 1976 e cresciuto ad Amurrio, nella provincia di Álava. Il nonno Manuel fu sindaco della città durante la dittatura, dal 1963 al 1979. Il padre, Santiago Abascal Escuza, fu anch’egli politico locale nell’Alianza Popular. Per la famiglia le minacce dell’ETA furono costanti.

Abascal entrò nel PP nel 1994 e rimase nel partito per quasi due decenni, prima di lasciarlo nel 2013 e fondare Vox. Il partito ha poi partecipato a numerosi governi regionali e controlla decine di comuni.