A Genova si riaccende il confronto politico sulla memoria di Norma Cossetto. Il Consiglio comunale ha bocciato due proposte per ricordare la giovane istriana, tra cui l’installazione di una panchina tricolore a Villa Gentile. La decisione ha provocato la dura reazione di Fratelli d’Italia e riportato al centro le polemiche che da anni accompagnano le iniziative commemorative in città.

Il precedente della targa a Oregina e le polemiche politiche

La vicenda si inserisce in un quadro di contrasti che negli ultimi anni ha accompagnato le iniziative commemorative dedicate a Cossetto nel capoluogo ligure. Come riportato dal Secolo d’Italia, nell’ottobre 2025, Francesca Ghio, capogruppo di AVS a Palazzo Tursi, pare abbia dichiarato: «per la verità storica, era iscritta al partito fascista».

Le parole avevano suscitato polemiche e il suo legale, l’avvocato Michele Ispodamia, aveva successivamente sostenuto che fossero state «travisate».

Anche una targa commemorativa installata nel quartiere Oregina nel 2022 era stata presa di mira: dopo essere stata imbrattata e danneggiata, nel 2025 era stata ricollocata tra via Boine e salita Oregina, ma successivamente divelta dal gruppo Genova Antifascista, che avrebbe rivendicato l’azione.

Gli episodi e l’ultimo voto in Consiglio comunale riaccendono così il confronto cittadino sulla memoria di Norma Cossetto.

Genova dice no alla panchina per Norma Cossetto: è scontro in Consiglio comunale

Il Consiglio comunale di Genova ha respinto la proposta di Fratelli d’Italia di installare una panchina tricolore con una stele commemorativa dedicata a Norma Cossetto a Villa Gentile. La mozione, presentata dalla capogruppo Alessandra Bianchi, è stata bocciata il 24 novembre con 21 voti contrari e 14 favorevoli. Stesso esito per l’iniziativa della Lega, che chiedeva di collocare una pianta di rose in un parco cittadino in ricordo della giovane istriana.

Cossetto, studentessa di 23 anni uccisa e gettata in una foiba a Villa Surani (in Istria) da partigiani jugoslavi nella notte tra il 4 e il 5 ottobre 1943, ha ricevuto la Medaglia d’oro al merito civile il 9 dicembre 2005. Prima del voto, Bianchi aveva auspicato che l’amministrazione affrontasse la questione «senza condizionamenti o pregiudizi ideologici».

Dopo il rigetto della mozione, la capogruppo ha criticato la maggioranza che sostiene la sindaca Silvia Salis: «Siamo indignati per la giustificazione a cui si è aggrappata la giunta Salis pur di continuare a dire no al ricordo e alla memoria di Norma Cossetto. E lo fa alla vigilia del 25 novembre svilendo, di fatto, il significato di una giornata che dovrebbe mettere tutti d’accordo. Dispiace che la storia di Norma Cossetto venga dal campo largo genovese sempre declassata, come se la sua fosse una storia di “serie B”, che non valga la pena di essere raccontata. La libertà delle donne non può essere difesa a giorni alterni», ha dichiarato, richiamando la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, celebrata il 25 novembre.