Verona, 27 nov. (askanews) – “In questa assemblea Anci, in linea con il tema dell’assemblea ovvero gli 80 anni della Repubblica Italiana, abbiamo parlato di città inclusive. L’abbiamo fatto anche andando a far vedere alle pubbliche amministrazioni quelli che sono i servizi che vengono offerti da City Green Light. In particolar modo abbiamo parlato di illuminazione inclusiva, ovvero di illuminazione che è in grado di abbattere le barriere della paura del buio, ovvero rendere le strade sicure e rendere i tragitti sicuriper le persone più fragili.

Abbiamo parlato anche di digitalizzazione nell’ottica della città inclusiva e abbiamo portato l’esempio della città di Matera dove, ad esempio, abbiamo realizzato la riqualificazione dei sassi di Matera attraverso dei radiofari che guidano dei bastoni intelligenti per le persone ipovedenti e che li accompagnano in un percorso sensoriale: attraverso l’aiuto di audioguide riescono ad avere una descrizione dettagliata di quello che è lo scenario che viene percorso”.

Lo ha detto Marco Dellomonaco, Commercial e Public Affairs Director di City Green Light, intervistato da askanews a Verona alla 43esima Assemblea nazionale dell’Associazione dei Comuni.