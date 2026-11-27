(Adnkronos) - "Anche quest'anno dal 1 gennaio 2027 tutte le pensioni aumenteranno". A dirlo è la premier Giorgia Meloni in un video sulla manovra pubblicato sui social per "fare chiarezza" e rispondere "all'accusa secondo cui il governo taglierebbe le in pensioni". "Con questo governo - sottoline...

(Adnkronos) – “Anche quest’anno dal 1 gennaio 2027 tutte le pensioni aumenteranno”. A dirlo è la premier Giorgia Meloni in un video sulla manovra pubblicato sui social per “fare chiarezza” e rispondere “all’accusa secondo cui il governo taglierebbe le in pensioni”.

“Con questo governo – sottolinea nel video – nessuna pensione che è stata tagliata, anzi ogni anno sono state tutte rivalutate e le minime hanno avuto nel complesso di valutazioni più maggiori dell’inflazione”.

“Chi prende fino a circa 2450 € al mese, cioè 4 volte il minimo – spiega la presidente del Consiglio – recupera tutta l’inflazione al 100%. Poi man mano che l’importo della pensione sale la quota di inflazione recuperata scende ma non si azzera mai. Facciamo qualche esempio: una pensione da 1200 euro lordi aumenta di 38 euro al mese, una da 2000 € di 64, una da 3000 € di quasi 82, anche una pensione superiore a 5000 € avrà un aumento, ma sarà un aumento inferiore a quella che avrà la pensione da 2000 euro.

Perché sulle pensioni la nostra priorità è chiara: chi ha meno va protetto di più”.

“Insomma – assicura Meloni -, a differenza di quello che raccontano, nessuna pensione verrà tagliata e alla sinistra che si straccia le vesti devo ricordare che tra il 2014 e il 2018 le regole introdotte dai suoi governi garantivano il recupero della inflazione soltanto fino a 3 volte il minimo, noi lo garantiamo fino a 4.

Perché la pensione è frutto di una vita di lavoro e noi vogliamo proteggerla. E chi ha meno margine per affrontare il costo della vita, deve avere più tutela”, conclude la premier.

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