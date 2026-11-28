Un infermiere aggredito al pronto soccorso del Sant'Anna e una porta danneggiata: la donna è finita in manette

Una donna ha aggredito un infermiere e danneggiato il Pronto Soccorso dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, in provincia di Como. I carabinieri della Stazione di Pognana Lario l’hanno arrestata in flagranza di reato.

L’aggressione nel reparto di emergenza

La donna, senza fissa dimora e già gravata da precedenti, si trovava in attesa di una visita medica.

In evidente stato di alterazione psicofisica ha dato in escandescenze e si è scagliata contro un infermiere in turno. Nel gesto ha danneggiato una porta a soffietto del reparto.

Il personale in servizio ha chiesto l’intervento dei carabinieri, che hanno bloccato la donna. Il sistema di allarme antiaggressione era stato attivato subito dal personale.

Arresto e prognosi

L’infermiere è stato medicato dai colleghi ed è stato giudicato guaribile con una prognosi di 15 giorni. La donna è accusata di lesioni personali a esercente una professione sanitaria e di danneggiamento aggravato.

La donna è stata trattenuta nelle camere di sicurezza e sarà giudicata con rito direttissimo.