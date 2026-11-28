Cesare Cremonini ha aperto a Bologna il tour Amatour, con la prima di sette date all’Unipol Arena. Lo spettacolo è cominciato dopo le 21 di venerdì 27 novembre, con un pubblico che, secondo le stime di una cronaca locale, era di circa 15mila persone.

Dopo la data zero di Ancona, la residency bolognese precede le tappe di Torino e Milano a dicembre.

Il concerto dura più di due ore.

Un palco al centro e nessun maxischermo

Il palco è al centro dell’arena, una scelta che cambia la prospettiva rispetto ai concerti precedenti. Non ci sono maxischermi. Sul palco salgono quattordici musicisti e gli strumenti, dipinti d’oro, sono in primo piano. Lo spettacolo è stato firmato da Cremonini insieme allo studio Giò Forma e alla squadra creativa che lo accompagna da quindici anni, e richiama un immaginario glam rock anni Settanta.

La formazione è guidata da Alessandro ‘Doc’ De Crescenzo, tra chitarre e direzione musicale. Accanto a lui c’è il sassofonista Donny McCaslin, che Cremonini presenta come un genio e dice che senza di lui il disco non sarebbe mai nato.

Il disco Amateur e il ritorno a casa

Il tour prende il nome dall’album Amateur.

Presentando il disco a Londra, Cremonini aveva detto: “Amateur sarà uno dei più grandi fallimenti della mia carriera”. Ha poi aggiunto: “Non cerca di assecondare le aspettative del pubblico o di restituire un’immagine riconoscibile dell’artista”. Racconta di aver passato sei o sette ore al giorno con il sassofono, come modo per allontanare le tensioni.

Il concerto si apre con ‘Paparazzi’ dal b-stage, il singolo inciso con Fabri Fibra, ospite della prima serata. Poi arrivano la title-track ‘Amateur’, nata con Salmo, che compare in versione ologramma, e ‘Non lo diciamo a nessuno’. Lo show alterna brani recenti e vecchi successi dei Lùnapop, come ’50 Special’ e ‘Vorrei’, cantati dal pubblico.

Il momento con il pubblico

Durante ‘Maggese’, Cremonini ha ricordato il 2005, quando scriveva le canzoni del brano. Ha detto: “Il modo di fare concerti e di scrivere canzoni era diverso”. Quando un fan si è sentito male tra il pubblico, ha fermato lo spettacolo dicendo: “Finché non sta bene non ricominciamo”.

Il tema del ritorno a casa è emerso in più momenti. Cremonini ha detto: “Buonasera Bologna” prima di suonare ‘La nuova stella di Broadway’, e ha aggiunto: “È una notte unica”. Ha ricordato anche un amico bolognese, conosciuto da bambino, che gli chiede se ha un biglietto di ritorno per quello che fa. La risposta è: “Quello che faccio è bello perché non ha un biglietto di ritorno”.

Le date successive

Le sette date all’Unipol Arena sono il 27, 28 e 30 novembre, poi il 2, 4, 5 e 6 dicembre. Dopo Bologna, il tour prosegue all’Inalpi Arena di Torino il 9, 10 e 12 dicembre, e all’Unipol Forum di Milano con cinque date dal 15 al 21 dicembre.