Da più di due decenni Ballando con le stelle occupa un posto di rilievo nella televisione italiana. Il format, che combina competizione, spettacolo e storie personali, ha saputo evolversi accompagnando le trasformazioni dei media, dal tradizionale voting telefonico alle interazioni tramite QR code. Nell’edizione 2026, la trasmissione ha introdotto ulteriori novità per conquistare il pubblico più giovane, in particolare la generazione Z.

Il presente articolo raccoglie dieci curiosità che spaziano dalla nascita del programma fino alle ultime evoluzioni, includendo anche il punto di vista esclusivo di Fabio Canino, giudice storico che ha deciso di lasciare il tavolo di sintesi dopo 17 anni.

Le origini del format e il suo viaggio internazionale

Lanciato su Rai 1 l’8 gennaio 2005, Ballando con le stelle ha visto al debutto otto coppie in gara.

La vittoria è andata a Hoara Borselli e al ballerino professionista Simone Di Pasquale. Tra i concorrenti spiccavano il ginnasta Igor Cassina, il conduttore Fabrizio Frizzi e la giornalista Paola Ferrari.

Lo stesso concetto è stato esportato negli Stati Uniti nello stesso anno, dove la versione americana, intitolata Dancing with the Stars è andata in onda su ABC a giugno 2005.

Entrambe le versioni derivano dal format britannico Strictly Come Dancing. Nel 2026 l’edizione americana ha raggiunto la sua 35ª stagione, a dimostrazione della longevità del modello.

La stagione 2026: giudici, concorrenti e innovazioni digitali

La ventunesima edizione della versione italiana presenta 13 coppie, tra cui nomi di spicco come Aurora Ramazzotti, Noemi Bocchi, Alessandro Matri e Ornella Muti. La giuria è stata rinnovata, con l’arrivo di Barbara D’Urso e Alberto Matano al fianco di Milly Carlucci, conduttrice storica del programma.

Una delle maggiori novità riguarda il metodo di voto: oltre alle tradizionali telefonate e SMS, gli spettatori possono ora esprimere il proprio giudizio tramite QR code mostrato in onda e direttamente da RaiPlay. Questa modalità rende la partecipazione più immediata e si inserisce nella strategia di avvicinamento alla Gen Z, già abituata a interagire con i contenuti tramite smartphone.

Le esibizioni continuano ad essere accompagnate dal vivo dalla Paolo Belli Big Band la stessa orchestra presente fin dalla prima edizione. Il suono dal vivo conferisce alle coreografie un’energia inimitabile, valorizzando le scelte musicali dei concorrenti.

Il ballerino per una notte ospiti tra le stelle

Un segmento ricorrente vede la partecipazione di ospiti speciali, i quali apprendono una coreografia in poche ore e si esibiscono in diretta. Il punteggio ottenuto può trasformarsi in un bonus per una delle coppie in gara, aggiungendo ulteriore suspence al programma.

Retroscena di un addio: Fabio Canino racconta la sua uscita

Fabio Canino, giurato dal 2009, ha comunicato la sua decisione di non rimanere nella nuova edizione, citando il timore di diventare ridicolo in un ruolo di concorrente. Dopo una telefonata di Milly Carlucci – “Tu sai quanto ti stimiamo” – Canino ha capito che la proposta prevedeva un doppio contratto: un anno come concorrente, il successivo di nuovo in giuria.

Consapevole della sua agenda teatrale (Il brutto anatroccolo in partenza a dicembre), ha ritenuto impossibile conciliare le prove quotidiane con la tournée, definendo l’opportunità “troppo pesante”. La sua scelta è stata motivata anche da un senso di ansia legata al possibile giudizio del pubblico.

Nel corso dell’intervista, Canino ha definito Milly una “macchina da guerra” per la sua capacità di gestire lo spettacolo, ma ha anche sottolineato che fuori dal set la sua vita è “solo lavoro”. Ha inoltre espresso ammirazione per colleghi come Ivan Zazzaroni, a cui ha riservato un voto di 9.

Curiosità e aneddoti che hanno segnato la storia del programma

Tra i racconti più sorprendenti, le storie d’amore nate sulla pista: Massimiliano Rosolino e la maestra di danza Natalia Titova si sono incontrati nel 2006; più recentemente, Bianca Guaccero e il suo maestro Giovanni Pernice hanno coronato la loro relazione con la vittoria del 2024.

Il format ha anche ospitato edizioni speciali rivolte a non-celebrità, come Ballando con te e Ballando con le stelline che hanno dato spazio a persone comuni e giovani talenti.

Nel panorama internazionale, la pop-star di TikTok Charli D’Amelio ha trionfato nella 31ª stagione americana, dimostrando come il format riesca a integrare nuove forme di celebrità.

Infine, dal 2026 la trasmissione è stata trasferita nello studio Pippo Baudo di Saxa Rubra, inaugurato pochi giorni prima del debutto, a sottolineare l’importanza del palcoscenico per il futuro dello spettacolo.

Questa combinazione di tradizione, innovazione tecnologica e testimonianze personali rende Ballando con le stelle un caso studio unico nell’universo dei talent show, capace di rinnovarsi mantenendo viva la passione del pubblico.