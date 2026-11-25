Verona, 25 nov. (Askanews) – “Quest’anno l’Assemblea nazionale dei comuni italiani si tiene in un anno importante, gli 80 anni dal primo voto delle donne e gli 80 anni dall’ingresso delle donne nella vita democratica la libertà delle donne diceva Nilde Jotti misura la qualità della democrazia e allora non potevamo che rimettere al centro di questa assemblea i temi della parità di genere, quei temi che ogni giorno i Comuni cercano di trasformare in diritti esigibili concreti, in servizi e in scelte di bilancio”.

Lo ha detto ad askanews la sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, a margine dell’Assemblea annuale dell’ANCI. “Se è vero che la libertà delle donne misura la qualità della democrazia – ha aggiunto la sindaca – dobbiamo guardare qual è la qualità oggi della nostra democrazia in Italia. Una donna su tre dice di aver subito una violenza sessuale o una violenza fisica, una donna ogni quattro giorni viene uccisa in quanto donna e allora rimettere al centro con la sottoscrizione di un manifesto che impegnerà i comuni in alcune azioni concrete, ma anche i governi, ad ascoltare le richieste che provengono dai territori, le richieste di fondi stabili per i centri antiviolenza e la costruzione di reti inter-istituzionali e il reddito di libertà che può garantire a ogni donna la fuoriuscita da un percorso di violenza.

In questo 25 novembre vogliamo chiedere con chiarezza anche l’educazione alla parità, al rispetto e al consenso in ogni scuola, perché finché non partiremo dalla cultura della violenza, noi ci ritroveremo ad inseguire solo gli effetti. Allora è in questo modo che oggi trasformiamo questa data importantissima, non in un esercizio di nostalgia, ma in un atto di responsabilità chiara in cui i comuni sono in prima linea”.