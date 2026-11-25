Torino, 25 nov. (askanews) – Nella Giornata contro la violenza sulle donne, il cast di “La notte delle fragole” si è presentato con le spillette rosa della Fondazione Una Nessuna Centomila al photocall e alla conferenza stampa di presentazione del film, in programma al Torino Film Festival.Ficarra e Picone, il regista Alessandro Genovesi e Anna Foglietta hanno sfoggiato il simbolo della lotta alla violenza sulle donne e Picone aveva quella con il numero solidale 45580 per sontenere la Fondazione e i centri-anti-violenza.

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