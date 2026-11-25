Verona, 25 nov. (askanews) – “Siamo partiti da avere uno stand diciamo così piccolo, quindi eravamo dei partner semplicissimi, siamo diventati special brand lo scorso anno e abbiamo voluto crescere quest’anno dando fiducia a questo evento e quindi siamo diventati main sponsor. Noi sviluppiamo software e forniamo servizi alla pubblica amministrazione, siamo verticali sui tributi e forniamo dei servizi anche riferiti al rifacimento della toponomastica e della numerazione ci quindi abbracciamo tutta la macchina comunale riferita ai tributi e alla riscossione a 360 gradi.

Il nostro apporto rispetto all’Assemblea ANCI di quest’anno e in generale rispetto alla alla presenza di Advance Systems nel mondo dei comuni è quello di offrire un collettore tra la pubblica amministrazione e i cittadini e poi ci sono i fornitori. I software devono essere affidabili, ovviamente perché la pubblica amministrazione deve poter lavorare in tranquillità e deve poter lavorare bene con strumenti prestazionali e strumenti altamente performanti.

D’altro canto i cittadini hanno bisogno di strumenti per interloquire comodamente con la pubblica amministrazione e quindi noi dice collochiamo giusto nel diamo la possibilità sia ai cittadini di poter dialogare utilizzando strumenti telematici, anche avendo applicato l’intelligenza artificiale nei nostri sistemi e sia i comuni di poter gestire al meglio con software che sono molto performanti quello che è il fenomeno della gestione dei tributi”.”Il motivo per cui siamo all’Assemblea ANCI è perché noi fondamentalmente la pubblica amministrazione l’abbiamo sposata più di 45 anni fa: l’azienda è nata nel 1981, quindi abbiamo praticamente quasi 46 anni di storia abbiamo superato i 45 anni e da allora siamo presenti, leader mi permetto di dire pure con un poco di supponenza.

del mercato della fornitura software per i tributi agli enti locali”.