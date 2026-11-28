Un uomo è morto nel pomeriggio di venerdì 27 novembre durante una sparatoria con la polizia nella frazione di San Pietro di Cavarzere, nel Veneziano. Gli agenti, arrivati dalla Campania, stavano eseguendo due ordini di custodia cautelare emessi dalla procura di Napoli.

La sparatoria in una villetta isolata

Intorno alle 14 gli agenti hanno raggiunto una abitazione isolata in via Valcerere, sulla strada provinciale 85, dove si erano rifugiati tre uomini.

Da dentro la casa sono partiti colpi d’arma da fuoco, e la polizia ha risposto al fuoco.

I tre uomini sono fuggiti. Uno di loro è stato raggiunto da uno sparo nel sentiero davanti alla villetta, a poche centinaia di metri dal cancello d’ingresso, e non è sopravvissuto. Secondo le prime ricostruzioni era uno dei destinatari della misura cautelare.

Si tratta di un giovane di origine albanese.

Un arresto e un uomo ancora in fuga

Un secondo uomo è stato fermato. Il terzo, armato, nel tardo pomeriggio risultava ancora in fuga nei campi attorno all’abitazione. Per cercarlo è stata avviata una vasta operazione con diverse pattuglie della polizia e un elicottero.

Le forze dell’ordine stanno ricostruendo l’esatta dinamica della sparatoria. Al momento non sono noti i dettagli su come il giovane sia stato colpito, né i reati per cui erano stati disposti gli arresti.