Purtroppo un triste epilogo per una vicenda che aveva messo in apprensione le i due paesi, il primo dove la vittima è cresciuta e dove viveva ancora parte della sua famiglia ed il secondo, dove aveva deciso di costruirsi una vita e di crearsi una famiglia. Un lutto ancora inspiegabile per come è avvenuto che lascia molti interrogativi ma che non si può far altro che accettare.

L’uomo morto per un boccone, cosa è successo domenica a pranzo

Domenica l’uomo protagonista di questa assurda vicenda era a pranzo con il padre e il figlio e stava mangiando una pietanza a base di carne.

Mentre stava masticando un boccone gli è andato per traverso, ha provato in tutti i modi a farlo scendere, bevendo dell’acqua e chiedendo aiuto, appena ha dato l’allarme però ha perso i sensi.

Gli uomini del 118 intervenuti sul posto sono riusciti a rimuovere il pezzo di cibo nella trachea ma è stato reso necessario il ricovero in terapia intensiva.

Ricoverato in terapia intensiva da 4 giorni, Stefano Bazzana è morto a 47 anni

Il ricovero lo ha visto venire intubato ed essere costantemente monitorato dai medici del reparto di terapia intensiva che ne valutavano le condizioni e la reazione all’intervento subito.

Purtroppo, come riporta il Corriere della Sera, sezione di Brescia, Stefano Bazzana è morto a 47 anni, dopo aver lottato per 4 giorni tra la vita e la morte. Le cure fornite dai medici, dell’ospedale Maggiore di Cremona, non sono state utili a garantirgli un recupero tale da poterlo far uscire dalla difficile situazione clinica in cui si trovava.

La famiglia dell’uomo, appena dichiarata la morte cerebrale ha dato il consenso al trapianto degli organi, come da volontà di Stefano, questi sono stati espiantati nella notte di venerdì. Un ultimo grande gesto d’amore per un uomo pieno di vita che sarà ricordato da chi gli ha voluto bene.