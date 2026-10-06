Purtroppo anche questa settimana è iniziata all’insegna degli incidenti stradali che continuano ad essere una delle prinicipali cause di morte nel nostro paese per via del comportamento degli utenti che popolano le strade del nostro paese. Nonostante i numerosissimi appelli la situazione non accenna a migliorare.

Incidenti stradali, difficile intervenire efficacemente

Per quanto concerne il tema degli incidenti stradali le principali associazioni presenti nel nostro paese da anni si battono per far si che il ratio tra uscite per andare a lavoro o a divertirsi e mancati arrivi al domicilio vada a diminuire ma è difficile capire come.

Se da un lato si è capito che una componente importante è data dall’utilizzo del cellulare alla guida, oggetto che distrae chi si trova al volante, dall’altro non è mai stata rispettata la prevenzione di chi si trova alla guida di mezzi più esposti a rischi, come biciclette e moto.

Questi utenti infatti sono i primi che hanno la peggio in caso di sinistri perché una volta caduti dalla sella sono subito a contatto con il suolo e nonostante le dovute protezioni spesso risultano feriti in modo gravissimo.

Cremona, schianto moto-camion causa un morto

La notizia è arrivata questo pomeriggio, intorno alle 17, da AREU (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) Lombardia ed era relativa ad un impatto tra una motocicletta ed un camion in località Cremona, per la precisione in via dell’Aereoporto.

Stando alle ricostruzioni ancora in corso, come riporta FanPage, il centauro a bordo della moto, il cui nome era Mircea Vasilache, ha tamponato un mezzo pesante, resta da chiarire se se lo sia trovato davanti improvvisamente o se fosse impegnato in manovre di sorpasso, ed è morto sul colpo.

Per il guidatore del mezzo pesante invece i danni sono stati più contenuti tanto che non è stato portato in ospedale. Gli è stato eseguito però l’alcoltest che ha dato esito negativo.