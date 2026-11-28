Il viceministro dell’Interno greco Vangelis Liakos ha annunciato le dimissioni sabato 28 novembre 2026, due settimane dopo essere stato nominato dal primo ministro Kyriakos Mitsotakis. Le dimissioni arrivano dopo le notizie sui contratti pubblici assegnati alle aziende delle sue due sorelle.

Gli appalti alle aziende delle sorelle

Secondo le ricostruzioni, le imprese delle due sorelle hanno ricevuto affidamenti diretti per oltre 1,4 milioni di euro.

Il fatturato derivante dalle amministrazioni pubbliche sarebbe cresciuto otto volte dal 2019, anno in cui il fratello è stato eletto in parlamento.

In un post sui social media, Liakos ha parlato di “an immoral and vulgar attack” e ha spiegato di lasciare l’incarico “in the hope that this pre-election cannibalism will come to an end.” Ha poi aggiunto: “From the very first moment, I have stated that I have never had any involvement in my siblings’ professional activities and that there is no such thing as family responsibility,”.

Le sorelle non hanno commentato le accuse.

Prima delle dimissioni, Liakos aveva sostenuto di non avere alcun legame con le società, e di attribuire il loro successo al fatto che si trovano nel loro “their most productive age”.

Le reazioni di opposizione e maggioranza

I partiti di opposizione hanno chiesto le sue dimissioni, sostenendo che Liakos “lacked the political and moral legitimacy to remain in the post” e accusando il governo di aver trasformato lo Stato “into a family business at the expense of the citizens.”

Critiche sono arrivate anche dalle file di Nuova Democrazia, il partito del premier, dove diversi colleghi di governo hanno sostenuto che dovesse fare un passo indietro per facilitare l’esecutivo.

Il precedente della nomina e il quadro elettorale

Liakos aveva giurato il 13 novembre, nell’ambito di un rimpasto provocato dalle dimissioni di Lazaros Tsavdaridis. Secondo le notizie di stampa, la figlia di Tsavdaridis era stata iscritta a una squadra giovanile di pallamano per ottenere punti bonus per l’esame di ammissione all’università, pur senza mai giocare. Tsavdaridis ha negato ogni illecito.

Le elezioni non sono ancora state fissate, ma sono attese per la prossima primavera. Nuova Democrazia resta il primo partito nei sondaggi, che però indicano che non otterrebbe da sola una maggioranza di governo. Il consenso è calato in modo netto dalle elezioni politiche del 2023, in un contesto di inflazione in forte crescita e di indagini su presunte frodi legate ai fondi europei.

Le sorelle di Liakos non hanno ancora replicato alle accuse, e la loro posizione sarà il prossimo elemento da seguire nella vicenda.