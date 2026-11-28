Il ministro della Giustizia Carlo Nordio è intervenuto a Napoli, a margine del 37mo congresso dell’Associazione nazionale magistrati, sul pagamento degli arretrati dovuti alle toghe. Il congresso si tiene al Castel Capuano. Secondo l’agenda degli appuntamenti, la sessione inizia alle ore 9.00 del 29 novembre 2026.

Nordio: sentenze da eseguire, pagamento anche rateizzato

Nordio ha risposto alla domanda sul rifiuto della premier Giorgia Meloni di firmare il decreto per erogare a giudici e pm quasi un miliardo di euro di arretrati, già stanziati dal governo nella manovra. Il ministro ha detto che le sentenze vanno eseguite, ma che il versamento può essere «magari differito o rateizzato o spalmato», per ragioni di opportunità e sensibilità verso il momento di difficoltà del Paese.

Dopo le sue parole, alcuni giornali hanno letto la premessa come una presa di distanza da Meloni. Nordio ha smentito: ha parlato di «tentativo di strumentalizzazione» e ha detto di essere in «completa sintonia» con la presidente del Consiglio. Il messaggio del ministro è stato: «Nessun contrasto con la premier Meloni».

Nel pomeriggio il presidente dell’Anm ha risposto che l’associazione ha chiesto l’applicazione di una legge dello Stato.

Sulla proposta di Nordio ha detto: «La soluzione la trovi il governo».

Gratteri: no alla rateizzazione, il confronto con i politici

Il procuratore di Napoli Nicola Gratteri ha risposto subito alla proposta del ministro. «Rateizzare le paghe non è la soluzione», ha detto. Ha poi ricordato che, ad aprile 2026, lo stipendio dei funzionari di Palazzo Chigi è stato aumentato di 540 euro al mese, con gli arretrati pagati in un’unica soluzione, mentre quello dei magistrati cresce in modo automatico per legge.

Gratteri ha aggiunto: «C’è crisi? Allora abbassiamo lo stipendio anche ai politici». Ha detto di guadagnare 8.500 euro al mese e di essere a fine carriera, e ha proposto di ridurre anche gli stipendi dei dirigenti pubblici sopra quella cifra e dei parlamentari.

Nel suo intervento Nordio ha detto che la volontà popolare espressa con il referendum va rispettata. Ha poi invitato i magistrati a un tavolo sulla depenalizzazione, per individuare quali reati possano essere depenalizzati. Gratteri ha risposto che non intende partecipare a «discussioni, tavoli, tavolini» e che ognuno deve svolgere il proprio ruolo. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiesto di andare oltre il referendum e stringere un Patto per lo Stato di diritto.

Il software App e i prossimi passi

Nel panel sulle nuove frontiere della criminalità organizzata Gratteri ha criticato App, il software del ministero per il processo penale telematico. Ha detto che i fondi del Pnrr sono stati spesi per un progetto che non funziona, e che i sistemi si bloccano per ore.

Il governo deve ora decidere se firmare il decreto sugli arretrati. Il congresso dell’Anm prosegue con la sessione del 29 novembre alle ore 9.00.