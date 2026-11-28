Il caso BellaMa’ si arricchisce di un nuovo capitolo. Selvaggia Lucarelli ha diffuso il video del fuorionda di Pierluigi Diaco che aveva anticipato nei giorni scorsi. La clip, che secondo quanto riferito dalla giornalista risalirebbe all’autunno del 2024, mostra il conduttore mentre perde la pazienza dietro le quinte del programma e si rivolge con toni molto duri alle persone presenti in studio.

Al centro dello sfogo ci sarebbero la gestione degli applausi e la richiesta di mantenere il silenzio durante la trasmissione. Diaco alza progressivamente la voce e arriva a definire il proprio intervento una vera e propria minaccia. Nel filmato compare anche un riferimento ad Adriana Volpe, che in passato aveva lasciato il programma dopo essere stata ospite di Verissimo.

La pubblicazione arriva in un momento particolarmente delicato per il conduttore. La Rai starebbe infatti valutando possibili provvedimenti dopo l’audit interno avviato a metà novembre per verificare il clima di lavoro attorno a BellaMa’.

Il fuorionda di Diaco: lo sfogo sugli applausi e la minaccia ai presenti

Nel video pubblicato da Selvaggia Lucarelli, Pierluigi Diaco si rivolge alle persone presenti in studio con parole molto pesanti.

Il conduttore spiega di essere particolarmente esigente quando chiede silenzio e applausi, facendo riferimento al proprio impegno professionale e al numero di trasmissioni che conduce ogni anno.

“Io alzo le mani sugli applausi, siete degli str**zi, questo penso di voi“, afferma nella clip. Poi prosegue ricordando di lavorare a due trasmissioni al giorno e di non avere filtri con le persone che gli stanno intorno. Secondo Diaco, le sue richieste sarebbero legate alla necessità di entrare in scena ogni giorno e di poter contare sulla collaborazione di chi si trova in studio.

“Fatele voi 220 puntate all’anno in tv e radio, fatele voi, poi voglio vedere quando le fate“, aggiunge, prima di tornare sulla questione del silenzio durante la registrazione.

Il passaggio più forte arriva quando il conduttore cita Adriana Volpe, utilizzando il suo nome per far capire ai presenti cosa potrebbe accadere in caso di mancato rispetto delle sue indicazioni. “Ho bisogno di silenzio in studio, non ve lo dico più, io come ho fatto con la Volpe faccio con voi in 24 ore. Vi è chiaro? Spero che la minaccia vi sia arrivata“, conclude.

Lucarelli, nel presentare il filmato, sottolinea proprio il riferimento alla conduttrice, che aveva lasciato BellaMa’ dopo essere stata ospite di Verissimo. La giornalista precisa inoltre che nella clip è presente un piccolo taglio, perché si sarebbe sentito il commento di una persona che stava assistendo alla scena.

Ha anche voluto chiarire la provenienza del materiale e delle altre testimonianze raccolte: “Non c’è alcun mandante, solo persone stanche di violenza verbale e angherie“. Si tratta quindi di un nuovo contenuto che, secondo la giornalista, si inserisce in una serie di racconti arrivati da persone che hanno lavorato nell’ambiente del programma.

BellaMa’, la Rai valuta la sospensione cautelativa di Pierluigi Diaco

La diffusione del fuorionda arriva mentre la situazione di BellaMa’ è già sotto osservazione da parte dei vertici Rai. A metà novembre l’azienda ha avviato un audit interno per approfondire quanto sarebbe accaduto dietro le quinte della trasmissione e verificare le condizioni di lavoro.

Secondo le indiscrezioni emerse, la Rai avrebbe chiesto a Diaco di modificare il proprio stile di conduzione e di rinunciare alla gestione diretta degli autori. Il conduttore, però, non sarebbe disposto ad accettare queste richieste. Per questo motivo si starebbe valutando una sospensione cautelativa di due settimane.

La decisione definitiva sarebbe rimessa all’amministratore delegato dell’azienda. Sullo sfondo resta anche l’ipotesi di una rottura tra il conduttore e la Rai, con Diaco che avrebbe ventilato la possibilità di lasciare il programma.

Il nuovo filmato si aggiunge ad altre testimonianze pubblicate nei giorni scorsi da Selvaggia Lucarelli. Tra queste c’è quella di una donna delle pulizie, ex dipendente Rai, che avrebbe raccontato di essere stata costretta a pulire un secchio nel quale, secondo il suo racconto, Diaco avrebbe fatto pipì.

Un episodio che aveva già attirato l’attenzione e contribuito ad alimentare le polemiche sul clima dietro le quinte di BellaMa’. Ora la diffusione del fuorionda riporta al centro della discussione i rapporti tra il conduttore e le persone che lavorano alla trasmissione. Resta da capire quali decisioni prenderà la Rai e se il caso avrà conseguenze concrete sul futuro del programma.