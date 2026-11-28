“Mi vergogno della persona che ero“. Artem Tkachuk torna a parlare della sua dipendenza dall’alcol e lo fa davanti alle telecamere de Le Iene. Nella puntata di giovedì 26 novembre, l’attore 26enne, conosciuto dal pubblico per aver interpretato Pino ’o Pazzo, ha raccontato il difficile periodo che sta attraversando. Dopo cinque mesi senza bere, infatti, ha avuto una ricaduta che ha avuto conseguenze pesanti anche sulla sua salute.

A chiedere aiuto all’inviato Stefano Corti è stata la fidanzata dell’attore, molto preoccupata per le sue condizioni. La ragazza ha spiegato che Artem ha compiuto importanti progressi rispetto al passato, ma che la situazione è diventata particolarmente seria perché l’abuso di alcol avrebbe iniziato a danneggiare alcuni organi. Per questo, secondo lei, è necessario un percorso di disintossicazione in una struttura specializzata.

Artem Tkachuk e la dipendenza dall’alcol: la ricaduta e i problemi di salute

Quando incontra Stefano Corti, Artem Tkachuk racconta di non bere da venti giorni. Nel corso della serata, però, la situazione cambia e l’attore torna a consumare alcolici davanti alle telecamere. Un momento che mostra quanto sia difficile per lui lasciarsi alle spalle la dipendenza.

Ripensando ai mesi più complicati, Tkachuk ammette di aver vissuto un periodo molto buio. “Io stavo perso“, racconta, spiegando di aver cercato nell’alcol un modo per mettere a tacere il senso di vuoto che sentiva dentro. Una sofferenza che lo ha portato a perdere il controllo e a mettere seriamente a rischio la propria salute.

L’attore rivela di aver rischiato un ictus. La fidanzata, dal canto suo, ricostruisce quanto accaduto durante una recente emergenza, quando è stato necessario accompagnarlo in ospedale. La ragazza racconta che il corpo di Artem aveva iniziato a tremare in modo incontrollato, mentre lui presentava gonfiore, rossore e vomito scuro. I battiti cardiaci sarebbero arrivati a 190.

A complicare ulteriormente il quadro è stata anche una pancreatite, che la compagna collega all’abuso di alcol. La coppia avrebbe inoltre consumato i propri risparmi per far fronte alle spese delle cure. Una situazione diventata insostenibile, che ha spinto la ragazza a chiedere aiuto e a spiegare quanto fosse urgente intervenire.

La paura e la scelta di entrare in una struttura specializzata

Nel corso del servizio, Artem racconta anche i cambiamenti che ha provato a introdurre nella propria vita per allontanarsi dalle vecchie abitudini. “Mi sono trasferito a Milano, ho cambiato numero, però a volte ho i pensieri che girano sempre. È una battaglia continua, quindi va affrontata“, spiega.

La fidanzata ricorda che, dopo un periodo difficile, entrambi avevano ritrovato una certa serenità anche grazie alla fede. “Noi siamo molto credenti. Ad agosto ci siamo battezzati insieme. Non aveva più pensieri negativi“, racconta. Poi, però, è arrivata la ricaduta, seguita dal nuovo ricovero e dalla paura per le condizioni dell’attore.

Per la ragazza, ormai, non è più possibile affrontare il problema soltanto con la forza di volontà o attraverso i farmaci assunti senza un percorso adeguato. “Solo con la tua buona volontà e solo con i farmaci purtroppo non ce la puoi mai fare“, afferma, sottolineando la necessità di un aiuto professionale.

Durante il servizio, Artem si lascia andare alle lacrime al pronto soccorso e ammette di avere paura. Accanto a lui ci sono la fidanzata e il padre, presenti in un momento particolarmente delicato. Con il sostegno di Stefano Corti, l’attore accetta infine di ricoverarsi in una struttura specializzata nel trattamento delle dipendenze, dove potrà iniziare un percorso di disintossicazione sotto controllo medico.

Prima di intraprendere questo nuovo cammino, Tkachuk cerca di guardare avanti e promette: “Vedrai che mi riprenderò tutto in mano“. Una frase che racconta la volontà di ricominciare e di provare a riprendere il controllo della propria vita.