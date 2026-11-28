Carlos Fernández Valdovinos, ex ministro dell’Economia del Paraguay, è stato arrestato con l’accusa di reati finanziari legati al crollo di Ueno Bank. Valdovinos, 61 anni, si è presentato alla polizia con il suo avvocato, dopo che poche ore prima un’operazione delle forze dell’ordine nella sua abitazione non lo aveva trovato.

È l’ultimo ex funzionario coinvolto nella vicenda, che ha già portato alla rimozione del presidente Santiago Peña.

Le accuse e le misure richieste

Il mandato di cattura, visionato dall’agenzia AFP, attribuisce a Valdovinos atti criminali di amministrazione a proprio vantaggio personale, corruzione passiva aggravata, associazione a delinquere e riciclaggio di denaro. Il pubblico ministero Christian Benítez ha riferito ai giornalisti che la Procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere per l’ex ministro.

Secondo Benítez, la Procura ha inoltre chiesto il divieto di vendere o gravare tutti i beni di Valdovinos e il congelamento di tutti i suoi conti bancari. Le decisioni sulle misure spettano al giudice, che dovrà valutare la richiesta di detenzione nel corso dell’udienza.

Il fondo previdenziale e il contratto con il Grupo Vázquez

Secondo l’accusa, nel periodo in cui era ministro, Valdovinos ha autorizzato il trasferimento di 250.000 milioni di guaraníes, circa 38,8 milioni di dollari, dalla Caja Fiscal, il sistema previdenziale del settore pubblico, a depositi presso Ueno Bank. La Procura sostiene che la somma provenisse dai fondi pensionistici.

Dopo aver lasciato il ministero, Valdovinos ha firmato un contratto di consulenza con il Grupo Vázquez, il conglomerato che controllava Ueno Bank. Il contratto, della durata di due anni, prevedeva un compenso mensile di 20.000 dollari, una remunerazione aggiuntiva di 60.000 dollari e un bonus annuale pari all’1% della redditività netta dell’istituto. Secondo la Procura, il contratto potrebbe aver mascherato un compenso legato all’operazione sui fondi pubblici.

Valdovinos era anche consigliere di Itaipú Binacional, la diga gestita da Paraguay e Brasile. Secondo i pubblici ministeri, ha continuato a ricoprire l’incarico anche dopo aver lasciato il ministero, percependone il relativo stipendio.

Il crollo di Ueno Bank e la posizione di Peña

La crisi è esplosa il 3 novembre, quando la banca centrale del Paraguay ha preso il controllo di Ueno dopo averla dichiarata insolvente. Il provvedimento ha bloccato l’attività dei conti di quasi tre milioni di clienti. Prima del collasso, la banca gestiva circa 850 milioni di dollari di fondi pubblici, compresi i fondi per le pensioni, lasciando molti cittadini senza accesso ai propri risparmi, agli stipendi e alle pensioni.

Peña, esponente del Partito Colorado, è stato destituito il 6 novembre con una procedura di impeachment avviata dal Congresso, dopo che le sue dimissioni erano state respinte. Secondo l’accusa, Peña avrebbe usato la sua posizione per dirigere fondi pubblici verso Ueno, nascondendo o minimizzando le difficoltà finanziarie della banca. Peña ha negato ogni illecito e ha dichiarato di aver venduto le sue quote nella banca l’anno scorso. Secondo il materiale disponibile, è ora in custodia preventiva.

Nel frattempo, le decisioni del giudice sulla custodia di Valdovinos e sul congelamento dei suoi beni diranno quanto l’inchiesta sia destinata ad allargarsi oltre i nomi già coinvolti.