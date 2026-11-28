Il clima tra Naike Rivelli e Barbara d’Urso resta teso, e la nuova provocazione arriva con un post su Instagram. La figlia di Ornella Muti ha condiviso un’immagine che prende in giro la giurata del programma di Milly Carlucci, Ballando con le Stelle, in vista del suo debutto teatrale.

Il fotomontaggio e la maglietta riscritta

Con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, Naike Rivelli ha collocato la propria testa sul corpo di Barbara d’Urso. Nel fotomontaggio ha inoltre modificato la scritta sulla maglietta, che da «TOPLINE» diventa «DEBUTTO FLOP?». La maglietta originale richiamava il caso esploso dopo la critica rivolta a Ornella Muti, alla quale la conduttrice aveva rivolto proprio quella parola durante la gara.

Nella didascalia, Rivelli ha scritto con ironia: “Anche io ho deciso di seguire questo trend geniale delle magliette di puro cotone personalizzate! Adoro!”. Il testo prosegue con altre frasi sullo stesso tono: “Me ne sono subito fatta fare una per me e svariate per i miei amici e parenti, tutte personalizzate! Consiglio a tutti di farsene fare una! Oggi con gli sconti del Black Friday molte aziende te la vendono a prezzi stracciati! Ma soprattutto come regalo di Natale, una maglietta personalizzata costa poco ed è unica nel suo genere! Love it!”.

Nei commenti, molti utenti hanno colto il riferimento alla giudice di Ballando con le Stelle. Alcuni hanno criticato il tono del post. Un utente ha scritto: “Chi ha bisogno di denigrare o screditare gli altri spesso cerca di nascondere proprie insicurezze o di emergere a spese altrui”. Un altro ha commentato: “Che tristezza questo post”.

Le risposte di Naike Rivelli ai follower

Rivelli ha risposto anche direttamente ad alcuni follower. In un commento ha attaccato la conduttrice: “Tutta la vita sotto un ponte che essere la regina di certe trasmissioni trash del pianto. Comunque per tua informazione sono 15 anni che faccio da manager alla mamma: ho un buon lavoro e guadagno bene”.

In un altro intervento ha spiegato il proprio rapporto con la visibilità: “Essere visibile non mi gratifica, preferisco stare con le mie galline e i maiali”. Ha poi aggiunto: “Nella vita che ho vissuto accanto alla mamma nel suo lavoro, posso dirti che ho scoperto che le persone più belle, integre e di spessore non hanno né successo né visibilità”.

A chi aveva ironizzato sulla carriera di Ornella Muti, la figlia ha risposto: “Ha due film nei prossimi mesi e lavora tutto gennaio, febbraio e marzo”.

Un contrasto che risale al 2019

Le tensioni tra le due donne hanno origini più lontane. Nel 2019 Barbara d’Urso ha querelato Naike Rivelli per diffamazione, dopo la pubblicazione di due video su Instagram. Solo uno dei due filmati ha portato alla condanna della figlia di Ornella Muti. Secondo quanto riportato, a determinare la decisione non furono le critiche al programma Pomeriggio Cinque, ma alcune insinuazioni sulle modalità con cui la conduttrice avrebbe costruito la propria carriera.

Il processo di primo grado si è svolto al Tribunale di Alessandria, con la prima udienza nel marzo 2024 e Barbara d’Urso costituita parte civile. Nel marzo 2026 la Corte d’Appello di Torino ha confermato la condanna e ha posto a carico di Rivelli anche le spese del secondo grado.

La tregua durata poco

La vicenda è tornata d’attualità con l’arrivo di Ornella Muti a Ballando con le Stelle e l’ingresso di Barbara d’Urso nella giuria. Rivelli aveva raccontato di un abbraccio dietro le quinte e aveva detto di non nutrire rancore verso la conduttrice. La pace è durata poco, dopo alcuni giudizi della giuria sulle esibizioni dell’attrice e le polemiche legate al suo infortunio.

Barbara d’Urso non ha replicato alle diverse provocazioni. Il confronto, intanto, continua sui social e nel programma di Rai 1.