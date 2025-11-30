Ieri altra puntata di “Ballando con le Stelle“, dopo una settimana piena di polemiche per il cosiddetto Lastra Gate. Ieri però, subito dopo la sua esibizione, Barbara D’Urso ha fatto un gesto che ha messo in ansia il pubblico. Ecco cosa è successo.

Ballando con le Stelle, il gesto di Barbara D’Urso dopo l’esibizione preoccupa il pubblico

Durante la prima manche della puntata di ieri di “Ballando con le Stelle“, Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca si sono esibiti sulle note di “Un amore così grande” ma, alla fine dell’esibizione, la conduttrice si è messa a massaggiarsi il braccio. Nella sfida con Rosa Chemical, il ballo tra la D’Urso e La Rocca è terminato con una presa difficile, con Barbara che è rimasta qualche secondo a terra, e sul viso si sono viste alcune smorfie di dolore. Milly Carlucci ha subito detto: “attenzione al braccio. Il braccio, attenti”. Barbara D’Urso, su Instagram, aveva annunciato di essersi fatta male al braccio durante una coreografia. Nonostante ciò comunque la conduttrice è riuscita a portare a termine la serata, vincendo la sfida con Rosa Chemical.

Ballando con le Stelle: problema alla spalla per Barbara D’Urso

Ieri sera a “Ballando con le Stelle“, Barbara D’Urso ha fatto preoccupare il pubblico, massaggiandosi il braccio. La stessa conduttrice, circa una settimana fa, aveva proprio detto di essersi fatta male al braccio, infortunio di cui aveva anche parlato su X Grazia Sambruna, la quale aveva anche rivelato che alcune fonti le avevano fatto sapere che l’infortunio era più grave di quanto detto dalla stessa D’Urso. Da qui è scaturita una polemica, con chi ha accusato la Sambruna di aver scritto inesattezze, con la stessa che ha poi specificato di aver semplicemente detto che l’infortunio era più doloroso di quanto detto dalla conduttrice. Ieri, durante la puntata, Grazia Sambruna ha scritto su X: “mi pare che Barbara D’Urso sia uscita dalla pista incurvata. Mi sa che le fa davvero un male cane.”