Barbara D’Urso, indiscussa protagonista di “Ballando con le Stelle”, starebbe pensando al ritiro. Ecco l’ultima clamorosa indiscrezione.

Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso si ritira: la clamorosa indiscrezione

In questa nuova edizione di “Ballando con le Stelle“, una delle protagoniste indiscusse è senza dubbio Barbara D’Urso, al suo ritorno in Tv dopo l’addio turbolento a Mediaset di qualche anno fa.

Nelle ultime ore però è uscita una clamorosa indiscrezione che ha fatto allarmare i fan della D’Urso, ovvero il suo possibile ritiro dal dance show. A lanciare la notizia l’esperto Gabriele Parpiglia: “la protagonista di Ballando con le Stelle starebbe valutando il ritiro…” Ma, come mai la conduttrice starebbe pensando al ritiro? Che cosa è successo?

Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso si ritira? Il motivo

Gabriele Parpiglia ha lanciato la clamorosa indiscrezione su Barbara D’Urso, che starebbe pensando di ritirarsi da “Ballando con le Stelle.” Ma, perché? Ecco le parole del giornalista: “Barbara potrebbe cercare una strategia che la faccia uscire da regina…E quale strategia migliore se non quella di abbandonare il programma prima della fine, rigorosamente durante la diretta?” La D’Urso, da quanto si legge nella newsletter, non avrebbe gradito alcune dinamiche interne, come il fatto di essere stata superata nella classifica da concorrenti meno rilevanti dal punti di vista mediatico: “inaccettabile che personaggi minori rispetto a lei (vedi una Andrea Delogu) possano surclassarla…” Secondo il giornalista, infine, per la D’Urso sarebbe difficile pensare di arrivare fino alla puntata del 20 dicembre senza vincere la coppa e, per questo, starebbe appunto pensando di uscire di scena prima. Insomma, cosa farà Barbara D’Urso? Solo il tempo ce lo dirà.