Il caso dei tre cacciatori uccisi lo scorso 28 gennaio durante una battuta di caccia nei boschi del messinese è arrivato ad una svolta decisiva, secondo le indagini infatti la versione iniziale dell’unico superstite è stata smentita e si è scoperto che effettivamente è stato lui a colpire l’ultima persona in vita divenendo di fatto il colpevole dell’intera vicenda.

Morte dei tre cacciatori, ripercorriamo cosa è accaduto il 28 gennaio

La morte dei tre cacciatori è avvenuta nei boschi del messinese la mattina del 28 gennaio 2026, inizialmente la persona ascoltata come informata sui fatti aveva parlato di legittima difesa, in riferimento alla morte di uno dei due fratelli Pino.

Il primo Giuseppe è stato ucciso dall’82enne Antonio Gatani, che aveva scambiato il movimento del 44enne per una preda ed ha sparato il colpo uccidendolo e ferendo il fratello Devis, Devis a quel punto prese il suo fucile e sparò a Gatani, uccidendolo.

La quarta persona entra in scena sparando ed uccidendo Devis Pino, le sue dichiarazioni non avevano convinto gli inquirenti che hanno deciso di approfondire la vicenda sino alla svolta arrivata dalle analisi.

Morte dei tre cacciatori, Antonio Segreto ha ucciso il più giovane dei fratelli Pino

Antonio Segreto, questo il nome della quarta persona presente quel giorno nel bosco, s i sarebbe avvicinato a Devis Pino, il 26enne, e lo avrebbe freddato mentre era ferito. L’uomo sarebbe poi scappato.

Le analisi balistiche non hanno rinvenuto nei bossoli sparsi sul terreno la consueta rosa tipica dei colpi di fucile, questo testimonia la vicinanza di chi ha sparato, vale a dire Antonio Segreto, a Devis Pino, un colpo di questo tipo è stato intenzionale, escludendo la legittima difesa.

La posizione di Segreto poi è peggiorata perché avrebbe, come riporta Rainews.it, rimosso i bossoli presenti a terra, ripulendo la scena del delitto. Confermando di fatto Antonio Segreto come autore dell’omicidio di Devis Pino e convalidandone l’arresto, si chiude la vicenda legata alla sanguinosa battuta di caccia sui monti di Montagnareale che aveva scosso l’intera comunità.