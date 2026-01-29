Tre cacciatori trovati morti in un misterioso incidente a Montagnareale

Un tragico incidente ha scosso Montagnareale, dove tre cacciatori sono stati rinvenuti privi di vita in una zona boscosa.

Un episodio tragico ha scosso la comunità di Montagnareale, nel Messinese, dove tre cacciatori sono stati scoperti privi di vita in un’area boscosa. La notizia ha suscitato shock e preoccupazione tra i residenti, mentre le indagini cercano di fare luce sulle circostanze di questa drammatica vicenda.

Le scoperte iniziali

I corpi delle tre vittime, un uomo di 82 anni e due fratelli, sono stati rinvenuti a seguito di una segnalazione al numero unico di emergenza 112.

Le prime informazioni indicano che i tre cacciatori presentavano ferite compatibili con colpi di fucile, ma le cause precise della loro morte rimangono avvolte nel mistero.

Il ritrovamento

I cadaveri sono stati trovati in una zona comunemente frequentata per la caccia, un’attività che lega profondamente la cultura locale. Secondo le fonti, i tre uomini erano usciti di casa per una battuta di caccia e indossavano abbigliamento adatto per l’attività. Accanto al corpo di uno di loro è stato rinvenuto un fucile, elemento chiave per le indagini che seguiranno.

Ipotesi sulle cause

Le indagini sono condotte dalla procura di Patti, con il procuratore capo Angelo Vittorio Cavallo che coordina le operazioni. Diverse ipotesi sono al vaglio degli inquirenti, tra cui quella di un omicidio-suicidio scaturito da una lite e la possibilità che un quarto individuo possa essere coinvolto. I carabinieri hanno già ascoltato una ventina di testimoni, inclusi familiari delle vittime e un compagno di caccia dell’anziano, per raccogliere ulteriori informazioni.

Dettagli da chiarire

In particolare, gli investigatori stanno cercando di comprendere come i tre cacciatori si siano ritrovati nella stessa area e se avessero legami tra di loro. I due fratelli, titolari di un’impresa edile, non sembrano avere conosciuto l’anziano, il che complica ulteriormente il quadro. È emerso che l’allerta è stata lanciata da un amico di uno dei cacciatori, che, preoccupato per la loro assenza, si è recato a cercarli.

Le indagini balistiche e autoptiche

Un elemento cruciale per le indagini sarà l’autopsia, prevista nelle prossime ore, che fornirà informazioni vitali sulle cause della morte. Gli esami balistici serviranno a determinare da quale arma siano partiti i colpi e se le ferite sui corpi corrispondano solo ai fucili rinvenuti accanto ai cadaveri.

Un contesto di inquietudine

Montagnareale è un piccolo comune situato sui Nebrodi settentrionali, e la scoperta dei corpi ha creato un’atmosfera di inquietudine tra i residenti. La comunità si stringe attorno ai familiari delle vittime, esprimendo cordoglio e solidarietà in un momento così difficile. Il sindaco di San Pier Niceto ha manifestato la sua vicinanza ai familiari dei cacciatori, sottolineando l’importanza di chiarire quanto accaduto.

Con il proseguire delle indagini, la speranza è che si possa fare luce su questo tragico evento, riportando la serenità in una comunità colpita da un dolore inaspettato. Le analisi scientifiche potrebbero rivelarsi decisive per comprendere il mistero dietro la morte di questi tre uomini, cercando di restituire un senso di giustizia e chiarezza.