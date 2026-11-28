Incidente mortale sulla A1 ad Afragola: le vittime sono gli oncologi Vincenzo Ricci, 49 anni, e Teresa Fabozzi, 47. Il ricordo dei colleghi.

Sono stati identificati i due medici che hanno perso la vita nel gravissimo incidente stradale avvenuto nella notte sull’autostrada A1, nel tratto compreso tra gli svincoli di Afragola e Acerra, in direzione Roma. Le vittime sono Vincenzo Ricci, 49 anni, e Teresa Fabozzi, 47 anni, entrambi oncologi molto apprezzati dai colleghi e dai pazienti.

La notizia della loro scomparsa ha suscitato profondo dolore nelle comunità ospedaliere in cui lavoravano e tra i professionisti del settore.

Secondo la prima ricostruzione della Polizia Stradale, i due medici si trovavano a bordo di una delle auto coinvolte nello scontro. L’impatto ha avuto conseguenze drammatiche: Ricci sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo, perdendo la vita dopo aver colpito l’asfalto, mentre Fabozzi è morta nell’incendio che ha avvolto la vettura dopo la rottura del serbatoio.

Chi erano Vincenzo Ricci e Teresa Fabozzi, i due oncologi morti nell’incidente

Vincenzo Ricci lavorava come medico oncologo presso l’ospedale di Benevento, mentre Teresa Fabozzi era in servizio da circa un anno all’Ospedale del Mare di Napoli. Entrambi erano stimati per la professionalità e per l’attenzione che dedicavano alle persone assistite.

La loro scomparsa ha colpito profondamente colleghi e pazienti, che li ricordano come professionisti preparati e disponibili. Due medici che avevano scelto di occuparsi di oncologia con passione e che, ogni giorno, svolgevano il proprio lavoro con impegno e dedizione.

A ricordarli è stata anche l’AIOM Campania, che ha diffuso un messaggio di cordoglio rivolto alle famiglie, agli amici e ai colleghi delle due vittime. Nel comunicato, l’associazione sottolinea il valore professionale e umano di Ricci e Fabozzi, ricordando il rapporto che entrambi avevano costruito con i pazienti.

“Vincenzo, in servizio presso l’Ospedale ‘G. Rummo’ di Benevento, e Teresa, in servizio presso l’Ospedale del Mare di Napoli, avevano scelto l’oncologia con passione autentica e la vivevano ogni giorno con serietà e dedizione“, si legge nella nota.

L’associazione li descrive come professionisti affidabili, capaci di offrire ascolto, disponibilità e vicinanza alle persone che seguivano. Ma nel ricordo dei colleghi emergono soprattutto le loro qualità personali: “La bontà, la generosità, la gentilezza“. Caratteristiche che, insieme alla competenza, rendevano il loro modo di essere medici particolarmente prezioso.

Il tragico incidente sulla A1 tra Afragola e Acerra

L’incidente si è verificato nella notte lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli, al chilometro 750, nel tratto compreso tra il nodo A1/A16 e il nodo di Acerra-Afragola, in direzione Roma. Lo scontro ha coinvolto due automobili e il bilancio è stato di due persone morte e una ferita.

Secondo le prime informazioni, l’urto tra le vetture è stato particolarmente violento. Dopo l’impatto, l’auto sulla quale viaggiavano i due oncologi ha preso fuoco. La rottura del serbatoio avrebbe provocato l’incendio nel quale è morta la dottoressa Fabozzi. Per Vincenzo Ricci, invece, l’impatto con l’asfalto dopo essere stato sbalzato fuori dall’abitacolo si è rivelato fatale.

Meno gravi le condizioni del conducente dell’altra automobile, un giovane residente a Cardito, rimasto ferito nello scontro.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del sesto Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia. L’incidente aveva provocato code nel tratto interessato, successivamente risolte.

Nel suo messaggio, AIOM Campania ha ricordato che la morte dei due medici lascia “un vuoto enorme nella nostra comunità professionale“. L’associazione ha poi concluso con un pensiero rivolto a entrambi: “Resta però il loro esempio, che vogliamo custodire e trasmettere“. E ancora: “Ciao Vincenzo, ciao Teresa. Non vi dimenticheremo“.