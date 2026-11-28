(Adnkronos) –

Stop forzato per Ornella Muti. L’attrice non partecipa alla nona puntata di Ballando con le stelle per problemi di salute. In apertura di puntata, dopo aver presentato tutte le coppie in gara, Milly Carlucci ha invitato Pasquale La Rocca a entrare in studio, ma senza la sua partner di ballo.

Ornella Muti, infatti, è rimasta a casa e si è collegata direttamente dal suo soggiorno per spiegare il motivo della sua assenza.

Non è stata una settimana facile per l’attrice. Nel corso della puntata di ‘Ballando Segreto’, Muti ha raccontato di non stare ben a causa di una broncopolmonite, che le ha impedito di allenarsi con il suo maestro di ballo.

“Non sto bene. Io non credo di potermi allenare proprio. L’ultima presa mi ha compresso la cassa toracica, per cui l’ossigeno non è arrivato più da nessuna parte”, ha spiegato a ‘Ballando segreto’.

Questa sera, in collegamento con lo studio, l’attrice ha raccontato il suo dispiacere per la sua assenza: “Mi manca Ballando, mi manca allenarmi con Pasquale ma io non mi faccio abbattere.

Vediamo che succede…”. Francesca Fialdini ha ringraziato l’attrice per la “magia” che ha portato in pista nel corso della sua avventura a Ballando, anche se ci sono stati dei momenti che, a suo parere, le hanno “tolto la luce”. “Sì, questo è quello che mi è dispiaciuto più di tutto. – ha replicato Ornella Muti – c’è sempre stato qualcosa che non riguardava quello che stavo facendo…”.

Incalzata da Milly Carlucci, anche Barbara d’Urso ha preso parola e ha rivolto un messaggio di pronta guarigione all’attrice, ma mentre la giurata stava per avvicinarsi al microfono, l’attrice continuava a ripetere “oh no, oh no”. “Sei prevenuta Ornella – ha detto d’Urso – spero di vederti qui e ballare divinamente come hai fatto l’ultima volta per il ripescaggio. Sei bellissima tra l’altro vestita di rosso”, ha affermato la giurata. Dallo studio, l’appello finale: si può sperare nella presenza di Ornella Muti sabato prossimo per il ripescaggio? “Certo che lo possiamo sperare”, la risposta dell’attrice.

—

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)