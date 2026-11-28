Almeno 21 persone sarebbero morte in un attacco aereo dell’esercito birmano che ha colpito una sala per matrimoni in una zona interessata dal conflitto. Tra le vittime ci sarebbero anche cinque bambini. A riferirlo sono alcuni testimoni e un’organizzazione di soccorso, mentre le informazioni sulle conseguenze del bombardamento sono ancora in fase di verifica.

L’episodio si inserisce nel contesto della guerra civile che da anni sta devastando il Myanmar e rappresenta un nuovo attacco con un numero elevato di vittime. Il bombardamento avrebbe colpito un villaggio nella zona di Moe Bye, un’area particolarmente delicata per la sua posizione geografica e per la presenza di numerose persone costrette ad abbandonare le proprie abitazioni.

Attacco aereo in Myanmar, colpita una sala per matrimoni

Secondo le prime informazioni, l’esercito birmano avrebbe preso di mira una sala utilizzata per celebrare un matrimonio. Il bilancio provvisorio parla di almeno 21 morti, tra cui cinque bambini. Il numero delle vittime è stato riferito da testimoni e da un’organizzazione impegnata nei soccorsi, ma al momento non sono disponibili ulteriori conferme indipendenti su tutti i dettagli dell’attacco.

A documentare quanto accaduto sono anche alcuni video girati da una persona presente sul posto. Le immagini, che l’agenzia Afp ha precisato di non essere riuscita a verificare, mostrerebbero diverse persone ferite e insanguinate mentre vengono trasportate per ricevere assistenza medica.

Le prime testimonianze descrivono quindi una situazione particolarmente grave, con i soccorritori impegnati a prestare aiuto alle persone coinvolte. Resta tuttavia da chiarire l’esatto numero dei feriti e la dinamica completa del bombardamento.

La guerra civile e la situazione nella zona di Moe Bye

L’attacco è avvenuto a Moe Bye, località situata al confine tra gli Stati di Shan e Karenni. Si tratta di un’area interessata dal conflitto e caratterizzata dalla presenza di un numero elevato di sfollati interni, ovvero persone costrette a lasciare le proprie case a causa delle violenze e degli scontri armati.

La guerra civile in Myanmar continua a provocare vittime e a coinvolgere diverse zone del Paese. Il bombardamento della sala per matrimoni rappresenta un nuovo episodio con un bilancio particolarmente pesante, soprattutto per la presenza di bambini tra le persone che avrebbero perso la vita.

Le informazioni disponibili arrivano soprattutto dalle testimonianze raccolte sul posto e dalle organizzazioni di soccorso. Anche per questo, in attesa di ulteriori verifiche, il bilancio resta provvisorio. L’attacco riporta comunque l’attenzione sulle conseguenze del conflitto per la popolazione civile, in particolare nelle aree in cui vivono migliaia di persone già costrette a fuggire dalle proprie abitazioni.