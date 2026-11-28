Le forze armate ucraine hanno rivendicato un attacco contro una base del Rubikon, il centro d’élite delle forze armate russe specializzato nell’uso e nello sviluppo dei droni. L’obiettivo si trova a Berdyansk, circa settanta chilometri a ovest di Mariupol, sulla costa del Mar d’Azov occupata dai russi dopo l’invasione del 2022.

Secondo il Comando Sud delle forze armate ucraine, l’attacco avrebbe causato più di 30 morti tra i militari russi e 70 feriti.

Si tratta di cifre che non hanno ricevuto alcuna conferma indipendente, e da parte russa non sono arrivate reazioni ufficiali.

La rivendicazione ucraina e i danni dichiarati

Nel messaggio pubblicato su Telegram, le Forze di difesa ucraine parlano di un’unità del centro sperimentale per le tecnologie avanzate dei sistemi russi senza pilota Rubikon.

Secondo le informazioni di intelligence citate da Kiev, sarebbero stati distrutti la base di addestramento dei piloti, gli alloggi del personale e i depositi di droni. Il comando ucraino afferma inoltre di aver colpito membri del comando dell’unità.

Testimoni citati dalle stesse autorità ucraine riferiscono di ripetute esplosioni di munizioni e del trasporto di un numero significativo di militari russi all’ospedale locale.

I corpi dei caduti sarebbero stati trasferiti a Mariupol.

L’operazione è stata pianificata dal centro di coordinamento per l’impiego dei sistemi senza pilota d’attacco, una struttura del Comando Sud. Hanno partecipato, secondo la rivendicazione, Harpy Group, il Servizio di intelligence estera dell’Ucraina, il Centro per le operazioni speciali Alfa dei servizi Sbu, il 422esimo reggimento autonomo di sistemi senza pilota Luftwaffe e la 427esima brigata autonoma di sistemi senza pilota Rarog.

Un terzo attacco in poche settimane

Questo è il terzo attacco rivendicato dall’inizio di novembre dalle forze ucraine contro il Rubikon a Berdyansk. Si aggiungono gli attacchi del 7 e del 22 novembre, mentre il 23 novembre è stata colpita un’altra struttura del Rubikon in Russia, nella regione di Kursk.

Che cos’è il Rubikon

Il Rubikon è nato il 2 agosto 2024 per ordine del ministro della Difesa russo Belousov. Il centro riunisce sotto un’unica struttura l’intera filiera della guerra dei droni, dalla ricerca e sviluppo alla sperimentazione e all’impiego in combattimento di sistemi aerei, terrestri e navali. Addestra gli operatori ed elabora le tattiche, e i droni in fibra ottica e gli intercettori sono tra le sue innovazioni, oggi usate da entrambi i fronti.

Secondo il Foreign Policy Research Institute, il personale del Rubikon è passato da 1.450 effettivi nel marzo 2025 a 5.000 la scorsa primavera. Per l’Institute for the Study of War, la campagna ucraina contro gli operatori del Rubikon risale almeno all’, con attacchi rivendicati anche nelle città occupate di Donetsk e Mariupol e nella regione di Zaporizhzhia.

Le reazioni politiche in Italia

Anche in Italia il tema è entrato nel dibattito politico, in relazione a un’operazione ucraina contro due navi russe nel porto di Bengasi, in Libia, nella quale sono morti due militari delle forze navali dell’Esercito nazionale libico di Khalifa Haftar. Il governo della Libia orientale, guidato da Osama Hammad e non riconosciuto dalla comunità internazionale, intende chiedere a Kiev un risarcimento.

Giuseppe Conte ha attaccato il governo sostenendo che l’Italia non è stata avvertita del raid. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha replicato che le opposizioni usano false informazioni e che sulla politica estera serve coesione, ribadendo che non si doveva compiere un blitz violando l’integrità territoriale della Libia.