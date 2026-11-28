Scontri a Tirana nel giorno dell'Indipendenza albanese: pietre, lacrimogeni e feriti tra manifestanti e polizia

Sabato 28 novembre 2026, durante le celebrazioni per la festa dell’Indipendenza albanese, a Tirana manifestanti e forze dell’ordine si sono scontrati nel centro della città. I dimostranti chiedevano le dimissioni del primo ministro Edi Rama, nel mezzo di una crisi politica che prosegue da mesi.

Secondo il materiale disponibile, i manifestanti hanno lanciato pietre e bombe incendiarie, mentre la polizia ha risposto con gas lacrimogeni, proiettili di gomma e cannoni ad acqua.

Le forze dell’ordine hanno usato anche droni per far cadere lacrimogeni sulla folla. Diversi manifestanti e giornalisti sono rimasti feriti, così come alcuni agenti.

Le proteste dalla Flamingo Revolution alle università

Le manifestazioni sono iniziate a maggio contro la costruzione di un resort di lusso sulla costa meridionale, legato a Jared Kushner, genero del presidente statunitense Donald Trump.

Il movimento, chiamato “Flamingo Revolution”, si è poi trasformato in una protesta quotidiana che chiede le dimissioni di Rama, la modifica della legge elettorale e nuove elezioni.

A metà ottobre si sono uniti studenti e docenti universitari, e le proteste sono degenerate in disordini con danni a edifici governativi, attività private e infrastrutture cittadine. Il campus di Tirana del College of Europe è stato saccheggiato e dato alle fiamme.

Scandali e multe contestate

Rama non ha intenzione di dimettersi e ha introdotto multe contestate per chi blocca strade e spazi pubblici, e per chi protesta causando danni. La sua amministrazione è stata colpita da una serie di scandali. La vice primo ministra Belinda Balluku si è dimessa e ora è indagata per diverse accuse di corruzione e reati finanziari. Il sindaco di Tirana Erion Veliaj è in carcere in attesa di processo con l’accusa di corruzione. Entrambi respingono ogni addebito, mentre Rama sostiene che il suo governo stia combattendo la corruzione.

Le parole di Marta Kos

La commissaria europea per l’allargamento Marta Kos, in un’intervista pubblicata venerdì, ha detto: “I know when I see the protests, and when I say the protests, I’m really against the violent protesters, but when I see the protests, this is also a sign that actually democracy is working”. Kos ha indicato la libertà di manifestare dei cittadini albanesi come segno del cammino compiuto dal Paese dopo l’isolamento sotto il regime comunista.

L’Albania resta, insieme al Montenegro, tra i candidati favoriti per entrare nell’Unione europea entro il 2030. Kos ha aggiunto: “This year, 2026, was an amazing year for Albania, but 2027 can be the year of Albania”.

Il ruolo dei giovani e il costo della vita

Secondo il ritratto dell’analista Andi Balla, dottorando all’Istituto Leibniz di Regensburg, i manifestanti chiedono un cambiamento del sistema politico e si oppongono alla corruzione, all’alto costo della vita e ai bassi salari. Il numero di persone che lasciano il Paese, secondo il censimento del 2023, è sceso di circa 420.000 unità tra il 2011 e il 2023, quasi il 15%.

I manifestanti hanno annunciato che continueranno a marciare domenica, giorno della Festa della Liberazione dall’occupazione nazista durante la Seconda guerra mondiale.